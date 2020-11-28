https://ria.ru/20201128/fizik-yaderschik-1586723259.html
СМИ: разведка США считает Израиль виновным в убийстве иранского ученого
СМИ: разведка США считает Израиль виновным в убийстве иранского ученого
В разведслужбах США утверждают, что за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит Израиль, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:45
2020-11-28T09:45
2020-11-28T09:45
убийство иранского физика-ядерщика
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
евросоюз
иран
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586675586_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_16dbad71f7bb4863fe283814c3b1c4fa.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В разведслужбах США утверждают, что за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит Израиль, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американских разведывательных службах.Издание отмечает, что "неясно, могли ли США знать об операции заранее, но две страны (Израиль и США - ред.) являются ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана".Белый дом и ЦРУ отказались давать изданию комментарии по этому вопросу.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого. Министр также призвал международное сообщество, в особенности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
https://ria.ru/20201128/ubiystvo-1586710259.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586675586_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_bfa23af8fd1542cb37a7948b35d9acf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, евросоюз, иран, сша, израиль, в мире