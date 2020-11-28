https://ria.ru/20201128/fizik-1586774000.html

Сирия призвала ООН принять меры из-за убийства иранского физика

Сирия призвала ООН принять меры из-за убийства иранского физика

Дамаск осуждает убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и расценивает это как террористический акт, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T18:49

2020-11-28T18:49

2020-11-28T18:49

убийство иранского физика-ядерщика

фейсал микдад

сирия

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КАИР, 28 ноя - РИА Новости. Дамаск осуждает убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и расценивает это как террористический акт, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад.В ходе встречи с послом Ирана в Сирии Джавадом Турк-Абади он назвал убийство Фахризаде "террористическим актом, который должно осудить мировое сообщество", сообщила в субботу пресс-служба сирийского внешнеполитического ведомства."ООН должна выполнить свои обязательства по противодействию терроризму и следовать нормам международного права, в противном случае мы получим лишь рост напряженности в регионе", - заявил Микдад.Накануне вооруженные люди атаковали Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.Ранее в субботу с осуждением убийства Фахризаде выступила внешнеполитическая служба ЕС. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразила также пресс-служба МИД ФРГ.

https://ria.ru/20201128/fizika-yaderschik-1586719768.html

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убийство иранского физика-ядерщика, фейсал микдад, сирия, оон, иран, в мире