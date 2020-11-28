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https://ria.ru/20201128/fizik-1586772655.html
В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе
В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе
Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что за саботажем на ядерном объекте в Натанзе и убийством ядерщика... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T18:38
2020-11-28T19:39
убийство иранского физика-ядерщика
бехруз камальванди
мохаммад джавад зариф
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что за саботажем на ядерном объекте в Натанзе и убийством ядерщика Мохсена Фахризаде стоят одни и те же структуры, по его словам, в этом, "по всей видимости, есть роль сионистского режима"."Можно сказать, что за происшествием в Натанзе и последним событием стоят одни и те же силы. По всей видимости, есть в этом роль сионистского режима", - цитирует агентство ILNA слова Камальванди.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было.Камальванди таким образом впервые прямо указал на причастность Израиля к происшествию в Натанзе.В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в Twitter заявил, что Тегеран решительно ответит на убийство ученого, указав в свете происшествия на стремление "врагов" подорвать безопасность в регионе.В СМИ появлялась информация, что взрыв на ядерном объекте якобы мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.
https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html
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убийство иранского физика-ядерщика, бехруз камальванди, мохаммад джавад зариф, иран, в мире

В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе

18:38 28.11.2020 (обновлено: 19:39 28.11.2020)
 
Мохсен Фахризаде
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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ТЕГЕРАН, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что за саботажем на ядерном объекте в Натанзе и убийством ядерщика Мохсена Фахризаде стоят одни и те же структуры, по его словам, в этом, "по всей видимости, есть роль сионистского режима".
"Можно сказать, что за происшествием в Натанзе и последним событием стоят одни и те же силы. По всей видимости, есть в этом роль сионистского режима", - цитирует агентство ILNA слова Камальванди.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
Вчера, 14:38
Иран обещает отомстить за убийство физика-ядерщика
Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.
Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
Вчера, 09:03
Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было.
Камальванди таким образом впервые прямо указал на причастность Израиля к происшествию в Натанзе.
В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в Twitter заявил, что Тегеран решительно ответит на убийство ученого, указав в свете происшествия на стремление "врагов" подорвать безопасность в регионе.
В СМИ появлялась информация, что взрыв на ядерном объекте якобы мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
Вчера, 03:29
Иран предостерег США и Израиль от авантюр после убийства ученого
 
Убийство иранского физика-ядерщикаБехруз КамальвандиМохаммад Джавад ЗарифИранВ мире
 
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