https://ria.ru/20201128/fizik-1586772655.html

В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе

В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе

Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что за саботажем на ядерном объекте в Натанзе и убийством ядерщика... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T18:38

2020-11-28T18:38

2020-11-28T19:39

убийство иранского физика-ядерщика

бехруз камальванди

мохаммад джавад зариф

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что за саботажем на ядерном объекте в Натанзе и убийством ядерщика Мохсена Фахризаде стоят одни и те же структуры, по его словам, в этом, "по всей видимости, есть роль сионистского режима"."Можно сказать, что за происшествием в Натанзе и последним событием стоят одни и те же силы. По всей видимости, есть в этом роль сионистского режима", - цитирует агентство ILNA слова Камальванди.Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было.Камальванди таким образом впервые прямо указал на причастность Израиля к происшествию в Натанзе.В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в Twitter заявил, что Тегеран решительно ответит на убийство ученого, указав в свете происшествия на стремление "врагов" подорвать безопасность в регионе.В СМИ появлялась информация, что взрыв на ядерном объекте якобы мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.

https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html

https://ria.ru/20201128/fizika-yaderschik-1586719768.html

https://ria.ru/20201128/iran-1586712622.html

иран

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убийство иранского физика-ядерщика, бехруз камальванди, мохаммад джавад зариф, иран, в мире