В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе
18:38 28.11.2020 (обновлено: 19:39 28.11.2020)
Мохсен Фахризаде
ТЕГЕРАН, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что за саботажем на ядерном объекте в Натанзе и убийством ядерщика Мохсена Фахризаде стоят одни и те же структуры, по его словам, в этом, "по всей видимости, есть роль сионистского режима".
"Можно сказать, что за происшествием в Натанзе и последним событием стоят одни и те же силы. По всей видимости, есть в этом роль сионистского режима", - цитирует агентство ILNA слова Камальванди.
Ранее минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди атаковали Фахризаде, в ходе столкновения его службы охраны с нападавшими он получил серьезное ранение и скончался в больнице. По данным агентства Fars, нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.
Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было.
Камальванди таким образом впервые прямо указал на причастность Израиля к происшествию в Натанзе.
В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в Twitter заявил, что Тегеран решительно ответит на убийство ученого, указав в свете происшествия на стремление "врагов" подорвать безопасность в регионе.
В СМИ появлялась информация, что взрыв на ядерном объекте якобы мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.