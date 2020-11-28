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Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
Журнал "За рулем" перечислил способы уменьшить расход топлива при езде на автомобиле в холодное время года. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T07:17
2020-11-28T14:32
авто
за рулем
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журнал "За рулем" перечислил способы уменьшить расход топлива при езде на автомобиле в холодное время года.Зимой увеличению расхода топлива способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы, а также состояние дорог, говорится в материале.Во-первых, для уменьшения расхода следует прогревать двигатель непродолжительное время — пока очищается снег с кузова. При этом после начала движения не надо быстро разгоняться.Во-вторых, нужно счищать с кузова весь снег, так автомобиль станет легче, а сопротивление встречному потоку воздуха снизится.Еще один совет — следить за давлением воздуха в шинах, которое на морозе падает. Низкое давление чревато повышенным сопротивлением качению и перерасходу топлива.Другим способом является использование моторного масла меньшей вязкости.Для уменьшения расхода топлива можно также использовать автоодеяло, так как оно ускоряет прогрев и долго не дает мотору остыть, что важно при непродолжительных остановках.Кроме того, следует убрать из машины все лишнее, к примеру багажник с крыши.Последний совет заключается в пересмотре манеры езды. Так, нужно стараться водить плавнее, без пробуксовок и ненужных ускорений.
https://ria.ru/20201127/pechka-1586544908.html
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авто, за рулем, общество

Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой

07:17 28.11.2020 (обновлено: 14:32 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевПрохожий на одной из улиц в Новосибирске во время первого снегопада
Прохожий на одной из улиц в Новосибирске во время первого снегопада - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журнал "За рулем" перечислил способы уменьшить расход топлива при езде на автомобиле в холодное время года.
Зимой увеличению расхода топлива способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы, а также состояние дорог, говорится в материале.
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Во-первых, для уменьшения расхода следует прогревать двигатель непродолжительное время — пока очищается снег с кузова. При этом после начала движения не надо быстро разгоняться.
Во-вторых, нужно счищать с кузова весь снег, так автомобиль станет легче, а сопротивление встречному потоку воздуха снизится.
Еще один совет — следить за давлением воздуха в шинах, которое на морозе падает. Низкое давление чревато повышенным сопротивлением качению и перерасходу топлива.
Другим способом является использование моторного масла меньшей вязкости.
Для уменьшения расхода топлива можно также использовать автоодеяло, так как оно ускоряет прогрев и долго не дает мотору остыть, что важно при непродолжительных остановках.
Кроме того, следует убрать из машины все лишнее, к примеру багажник с крыши.
Последний совет заключается в пересмотре манеры езды. Так, нужно стараться водить плавнее, без пробуксовок и ненужных ускорений.
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