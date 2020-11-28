https://ria.ru/20201128/ekonomiya-1586715715.html

Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой

Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой

Журнал "За рулем" перечислил способы уменьшить расход топлива при езде на автомобиле в холодное время года. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T07:17

2020-11-28T07:17

2020-11-28T14:32

авто

за рулем

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журнал "За рулем" перечислил способы уменьшить расход топлива при езде на автомобиле в холодное время года.Зимой увеличению расхода топлива способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы, а также состояние дорог, говорится в материале.Во-первых, для уменьшения расхода следует прогревать двигатель непродолжительное время — пока очищается снег с кузова. При этом после начала движения не надо быстро разгоняться.Во-вторых, нужно счищать с кузова весь снег, так автомобиль станет легче, а сопротивление встречному потоку воздуха снизится.Еще один совет — следить за давлением воздуха в шинах, которое на морозе падает. Низкое давление чревато повышенным сопротивлением качению и перерасходу топлива.Другим способом является использование моторного масла меньшей вязкости.Для уменьшения расхода топлива можно также использовать автоодеяло, так как оно ускоряет прогрев и долго не дает мотору остыть, что важно при непродолжительных остановках.Кроме того, следует убрать из машины все лишнее, к примеру багажник с крыши.Последний совет заключается в пересмотре манеры езды. Так, нужно стараться водить плавнее, без пробуксовок и ненужных ускорений.

https://ria.ru/20201127/pechka-1586544908.html

https://ria.ru/20201031/motor-1582454661.html

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авто, за рулем, общество