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В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
Трое пострадавших в Челябинске после того, как легковушка в субботу днем вылетела на тротуар после ДТП, направлены на амбулаторное лечение: у двоих – ушибы, у... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T15:53
2020-11-28T15:53
2020-11-28T15:53
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Трое пострадавших в Челябинске после того, как легковушка в субботу днем вылетела на тротуар после ДТП, направлены на амбулаторное лечение: у двоих – ушибы, у третьего сотрясение мозга и перелом ребра, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.ДТП в районе улиц Марченко и Первой Пятилетки в Челябинске произошло днем в субботу. На дороге столкнулись Renault Logan и Toyota Land Cruiser, первый автомобиль под управлением мужчины 1968 года рождения вылетел на тротуар, где находились люди. В ГУ МВД информировали о двух пострадавших. В горздраве позже уточнили, что пострадали шестеро – трое отказались от госпитализации, трое были направлены в больницу в стабильном состоянии."По предварительным данным, пострадали три человека: у двух пострадавших зафиксированы ушибы, у третьего – сотрясение головного мозга и перелом ребра", – говорится в сообщении, всем назначено амбулаторное лечение.Полиция добавляет, что проводится проверка с установлением всех обстоятельств и причин аварии.
https://ria.ru/20201126/avariya-1586423322.html
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