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В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом
В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом
Автомобиль столкнулся с товарным поездом в Усть-Лабинске, четыре человека погибли, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T01:53
2020-11-28T01:53
2020-11-28T02:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
усть-лабинск
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с товарным поездом в Усть-Лабинске, четыре человека погибли, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По предварительным данным, вечером в пятницу на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли.На сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) отмечается, что столкновение произошло из-за нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения."Водитель легкового автомобиля LADA Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский СКЖД перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), усть-лабинск, происшествия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Автомобиль столкнулся с товарным поездом в Усть-Лабинске
, четыре человека погибли, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК
РФ Елена Марковская.
По предварительным данным, вечером в пятницу на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли.
"По факту столкновения легкового автомобиля с товарным поездом на железнодорожном переезде организована доследственная проверка", - сказала Марковская.
На сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) отмечается, что столкновение произошло из-за нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения.
"Водитель легкового автомобиля LADA Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский СКЖД перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.