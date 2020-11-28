https://ria.ru/20201128/dtp-1586710897.html

В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом

В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом

Автомобиль столкнулся с товарным поездом в Усть-Лабинске, четыре человека погибли, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T01:53

2020-11-28T01:53

2020-11-28T02:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

усть-лабинск

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с товарным поездом в Усть-Лабинске, четыре человека погибли, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По предварительным данным, вечером в пятницу на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира автомобиля погибли.На сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) отмечается, что столкновение произошло из-за нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения."Водитель легкового автомобиля LADA Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская – Двубратский СКЖД перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

https://ria.ru/20200120/1563614685.html

россия

усть-лабинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), усть-лабинск, происшествия