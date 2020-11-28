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Правительство одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет
Правительство одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет
Правительство РФ одобрило проект распоряжения о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка, а также рождением третьего ребенка или последующих... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:21
2020-11-28T12:21
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общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка, а также рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, сообщается на сайте кабмина.Проект направлен на обеспечение ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячных выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих, пока им не исполнится три года. Также проект направлен на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребёнка и предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребёнка в регионах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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россия, общество

Правительство одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет

12:21 28.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМужчина с детской коляской гуляет по парку
Мужчина с детской коляской гуляет по парку - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка, а также рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, сообщается на сайте кабмина.
Проект направлен на обеспечение ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячных выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих, пока им не исполнится три года. Также проект направлен на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребёнка и предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребёнка в регионах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
 
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