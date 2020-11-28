https://ria.ru/20201128/deti-1586736950.html

Правительство одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет

Правительство одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет

Правительство РФ одобрило проект распоряжения о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка, а также рождением третьего ребенка или последующих... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:21

2020-11-28T12:21

2020-11-28T12:21

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194129_0:0:2923:1645_1400x0_80_0_0_423b0c18d324fa34c7cf6da688897e48.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка, а также рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, сообщается на сайте кабмина.Проект направлен на обеспечение ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячных выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих, пока им не исполнится три года. Также проект направлен на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребёнка и предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребёнка в регионах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество