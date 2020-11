https://ria.ru/20201128/derevo-1586730642.html

Одно из древнейших британских деревьев сменило пол

Одно из древнейших британских деревьев сменило пол

Одно из старейших деревьев в Уэльсе, которое растет в небольшой деревне недалеко от Брекона, поменяло пол на женский, пишет местное издание The Brecon and... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T11:22

2020-11-28T11:22

2020-11-28T14:19

уэльс

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586733430_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_4482baa2a21c79bfb742f1a8aee4c771.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Одно из старейших деревьев в Уэльсе, которое растет в небольшой деревне недалеко от Брекона, поменяло пол на женский, пишет местное издание The Brecon and Radnor Express.Это выяснилось, когда на тисе возрастом около трех тысяч лет появились ягоды: у этих деревьев мужского пола есть небольшие шишки, а у женских — ярко-красные ягоды.Как пояснила The Sun пресс-секретарь благотворительной организации по сохранению лесных угодий Woodland Trust Руби Харрисон, подобный переход может быть реакцией на стресс или на изменение окружающей среды.Подобное уже случалось с тисом в Шотландии в 2015 году — на дереве мужского пола появились ягоды с семенами.

https://ria.ru/20190909/1558487767.html

уэльс

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уэльс, великобритания