https://ria.ru/20201128/bolnitsa-1586760092.html
Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетней девочки в городской больнице Судака, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя крымского... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T16:36
2020-11-28T16:36
2020-11-28T16:36
судак
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетней девочки в городской больнице Судака, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.Ранее Эльзара Османова, мать двухлетней девочки, умершей в больнице, обвинила местных врачей в бездействии и некомпетентности. По ее словам, когда ребенка привезли в больницу первый раз, там решили, что у девочки ОРВИ, и отказали в госпитализации. Положили девочку в больницу только вечером, когда ее привезли снова, но менее чем через два часа она умерла. Вскрытие показало, что уже пять дней у нее была пневмония."Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются", - сказала Постнова.По ее словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Статья пока не называется. Ход расследования находится на контроле у руководства ведомства.В свою очередь, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что девочка, предварительно, умерла из-за стремительно развившегося токсического шока на фоне внебольничной пневмонии. Начата внутренняя проверка."Вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь", - написал Остапенко на своей странице в Facebook.При этом министр заверил, что никто никого прикрывать не будет.
https://ria.ru/20201105/rebenok-1583232957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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судак, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости.
Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетней девочки в городской больнице Судака
, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя крымского управления СК
РФ Ольга Постнова.
Ранее Эльзара Османова, мать двухлетней девочки, умершей в больнице, обвинила местных врачей в бездействии и некомпетентности. По ее словам, когда ребенка привезли в больницу первый раз, там решили, что у девочки ОРВИ, и отказали в госпитализации. Положили девочку в больницу только вечером, когда ее привезли снова, но менее чем через два часа она умерла. Вскрытие показало, что уже пять дней у нее была пневмония.
"Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются", - сказала Постнова.
По ее словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Статья пока не называется. Ход расследования находится на контроле у руководства ведомства.
В свою очередь, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что девочка, предварительно, умерла из-за стремительно развившегося токсического шока на фоне внебольничной пневмонии. Начата внутренняя проверка.
"Вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь", - написал Остапенко на своей странице в Facebook
.
При этом министр заверил, что никто никого прикрывать не будет.