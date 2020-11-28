https://ria.ru/20201128/bolnitsa-1586760092.html

Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице

Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетней девочки в городской больнице Судака, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя крымского... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T16:36

2020-11-28T16:36

2020-11-28T16:36

судак

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетней девочки в городской больнице Судака, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.Ранее Эльзара Османова, мать двухлетней девочки, умершей в больнице, обвинила местных врачей в бездействии и некомпетентности. По ее словам, когда ребенка привезли в больницу первый раз, там решили, что у девочки ОРВИ, и отказали в госпитализации. Положили девочку в больницу только вечером, когда ее привезли снова, но менее чем через два часа она умерла. Вскрытие показало, что уже пять дней у нее была пневмония."Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются", - сказала Постнова.По ее словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Статья пока не называется. Ход расследования находится на контроле у руководства ведомства.В свою очередь, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что девочка, предварительно, умерла из-за стремительно развившегося токсического шока на фоне внебольничной пневмонии. Начата внутренняя проверка."Вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь", - написал Остапенко на своей странице в Facebook.При этом министр заверил, что никто никого прикрывать не будет.

https://ria.ru/20201105/rebenok-1583232957.html

https://ria.ru/20201123/rebenok-1585921404.html

судак

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия