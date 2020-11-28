https://ria.ru/20201128/boepripasy-1586787452.html

Саперы нашли несколько тысяч боеприпасов в районе Степанакерта

Саперы нашли несколько тысяч боеприпасов в районе Степанакерта

Несколько тысяч боеприпасов было найдено в районе Степанакерта и в самом городе после окончания активной фазы конфликта в Карабахе, сказал журналистам директор... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T21:19

2020-11-28T21:19

2020-11-28T21:19

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 28 ноя – РИА Новости. Несколько тысяч боеприпасов было найдено в районе Степанакерта и в самом городе после окончания активной фазы конфликта в Карабахе, сказал журналистам директор центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян."Только за три минувших дня мы уничтожили более 500 кассетных боеприпасов. Сейчас нашли и еще находим, за два дня, наверное, тысяча наберется, это то, что мы нашли в окрестностях и жилых массивах. Мы сейчас работаем только в окрестностях Степанакерта… Несколько тысяч боеприпасов мы уже нашли с того момента, как прекратились боевые действия", - сказал Месропян.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещены российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201128/podryv-1586757965.html

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире