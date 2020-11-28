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Более двух тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Более двух тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Более 2,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T19:58

2020-11-28T19:58

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

степанакерт

армения

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 2,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции.Сообщается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись 23 514 беженцев.

нагорный карабах

степанакерт

армения

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Саперы ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта Саперы российской миротворческой миссии ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта. Кадры с места обнаружения припасов. 2020-11-28T19:58 true PT0M36S

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нагорный карабах, степанакерт, армения, в мире