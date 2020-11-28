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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Более двух тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки
Более двух тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки
Более 2,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:58
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ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
армения
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 2,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции.Сообщается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись 23 514 беженцев.
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Саперы ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта
Саперы российской миротворческой миссии ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта. Кадры с места обнаружения припасов.
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нагорный карабах, степанакерт, армения, в мире

Более двух тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

19:58 28.11.2020 (обновлено: 21:57 28.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 2,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать восьмого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 2431 человека", - говорится в сообщении.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Отмечается, что движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции.

"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись 23 514 беженцев.
 
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