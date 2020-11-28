Более двух тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки
19:58 28.11.2020 (обновлено: 21:57 28.11.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 2,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 2431 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции.
"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись 23 514 беженцев.