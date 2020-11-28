https://ria.ru/20201128/besporyadki-1586783528.html

В Париже задержали девять человек во время беспорядков

В Париже задержали девять человек во время беспорядков

Девять человек задержаны в ходе беспорядков на акции протеста в Париже, сообщает полиция. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T20:30

2020-11-28T20:30

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беспорядки в париже

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Девять человек задержаны в ходе беспорядков на акции протеста в Париже, сообщает полиция."Данные по состоянию на 18.15 (20.15 мск - ред.). Правоохранители произвели девять задержаний", - говорится в сообщении префектуры полиции Парижа в Twitter.Акция, участники которой выступают против принятия 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся фото- и видеосъемки полицейских и жандармов, и выступают за свободу СМИ, началась около 14.00 (16.00 мск) и стартовала от площади Республики.Вскоре после начала манифестации, как передавал корреспондент РИА Новости, начались беспорядки. К проходившей в первое время спокойно масштабной манифестации примкнула группа агрессивно настроенных молодых людей в черном. Столкновения продолжаются третий час.Погромщики подожгли киоск на площади Бастилии в Париже, выбили стекла в ресторане. Остающиеся на площади выкорчевывали брусчатку и бросали ее в полицейских. Перед этим радикально настроенные погромщики кидали в полицейских петардами, правоохранители применяли слезоточивый газ.Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в париже, франция, париж, в мире