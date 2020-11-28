Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201128/besporyadki-1586783528.html
В Париже задержали девять человек во время беспорядков
В Париже задержали девять человек во время беспорядков
Девять человек задержаны в ходе беспорядков на акции протеста в Париже, сообщает полиция. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T20:30
2020-11-28T20:47
беспорядки в париже
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586773048_0:75:3072:1803_1400x0_80_0_0_7497399056576a7975c85d5ec515fca1.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Девять человек задержаны в ходе беспорядков на акции протеста в Париже, сообщает полиция."Данные по состоянию на 18.15 (20.15 мск - ред.). Правоохранители произвели девять задержаний", - говорится в сообщении префектуры полиции Парижа в Twitter.Акция, участники которой выступают против принятия 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся фото- и видеосъемки полицейских и жандармов, и выступают за свободу СМИ, началась около 14.00 (16.00 мск) и стартовала от площади Республики.Вскоре после начала манифестации, как передавал корреспондент РИА Новости, начались беспорядки. К проходившей в первое время спокойно масштабной манифестации примкнула группа агрессивно настроенных молодых людей в черном. Столкновения продолжаются третий час.Погромщики подожгли киоск на площади Бастилии в Париже, выбили стекла в ресторане. Остающиеся на площади выкорчевывали брусчатку и бросали ее в полицейских. Перед этим радикально настроенные погромщики кидали в полицейских петардами, правоохранители применяли слезоточивый газ.Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: В Париже проходят столкновения протестующих и полиции
LIVE: В Париже проходят столкновения протестующих и полиции
2020-11-28T20:30
true
PT1S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586773048_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_984af262f46e4656ab1ae33badfa2236.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в париже, франция, париж, в мире

В Париже задержали девять человек во время беспорядков

20:30 28.11.2020 (обновлено: 20:47 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону "О национальной безопасности"
Участники акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону О национальной безопасности - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Девять человек задержаны в ходе беспорядков на акции протеста в Париже, сообщает полиция.
"Данные по состоянию на 18.15 (20.15 мск - ред.). Правоохранители произвели девять задержаний", - говорится в сообщении префектуры полиции Парижа в Twitter.
Акция, участники которой выступают против принятия 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся фото- и видеосъемки полицейских и жандармов, и выступают за свободу СМИ, началась около 14.00 (16.00 мск) и стартовала от площади Республики.
Вскоре после начала манифестации, как передавал корреспондент РИА Новости, начались беспорядки. К проходившей в первое время спокойно масштабной манифестации примкнула группа агрессивно настроенных молодых людей в черном. Столкновения продолжаются третий час.
Погромщики подожгли киоск на площади Бастилии в Париже, выбили стекла в ресторане. Остающиеся на площади выкорчевывали брусчатку и бросали ее в полицейских. Перед этим радикально настроенные погромщики кидали в полицейских петардами, правоохранители применяли слезоточивый газ.
Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
 
Беспорядки в ПарижеФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Приднестровье начался единый день голосования
08:37Мужчина вернулся домой после собственной кремации
08:27В Подмосковье не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь
07:07Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
06:45Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
06:39В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
05:47Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
05:31"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
05:04В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
04:49Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
04:39Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
04:14Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
04:12СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
03:38Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
03:34Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
03:13Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона
03:08Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
03:05Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
03:00На украинскую журналистку напали в прямом эфире
02:38Эксперт рассказал, кого из пенсионеров будут проверять в 2021 году
Лента новостейМолния