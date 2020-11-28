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В Париже на акции протеста начались беспорядки
В Париже на акции протеста начались беспорядки
В Париже на демонстрации против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности" начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2020
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франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости. В Париже на демонстрации против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности" начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.Шествие началось около 14:00 (16:00 мск) на площади Республики.Через полтора часа к мирной демонстрации присоединилась многочисленная группа людей в черной одежде. Сначала они выкрикивали оскорбления в адрес полиции, затем начали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками.Хулиганы подожгли автомобиль, несколько мусорных баков, попытались поджечь окна в здании Банка Франции. Они также выбили стекла в ресторане. На место прибыли пожарные.Агрессивно настроенные протестующие выкорчевывают брусчатку и бросают ее в полицейских, которые применяют слезоточивый газ.Конечная точка маршрута — площадь Бастилии. Как сообщил корреспондент РИА Новости, там творится полный хаос: горят урны, подожжены как минимум две машины, хулиганы ломают камеры наружного наблюдения.Бульвар Бомарше заволокло слезоточивым газом, который применила полиция, пытаясь сдержать погромщиков. Укрываясь от слезоточивого газа, толпа начала двигаться в противоположном направлении, образовалась пробка.Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Согласно 24 статье документа, за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности" грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро.Журналистские профсоюзы выступили против этой статьи. Они опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.Французские власти неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам фиксировать действия полиции.
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РИА Новости
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4.7
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Париж в огне: протестующие поджигают машины и жгут файеры
В Париже проходит акция против законопроекта "О глобальной безопасности"
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LIVE: В Париже проходят столкновения протестующих и полиции
LIVE: В Париже проходят столкновения протестующих и полиции
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Столкновения в Париже: мирные протесты переросли в конфликт с полицией
Протестуют сегодня и в Париже. Акция против законопроекта "О глобальной безопасности" началась мирно, но через полтора часа после ее старта в полицию полетели бутылки и фейерверки.
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франция, париж, в мире

В Париже на акции протеста начались беспорядки

18:17 28.11.2020 (обновлено: 20:27 28.11.2020)
 
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ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости. В Париже на демонстрации против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности" начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.
Шествие началось около 14:00 (16:00 мск) на площади Республики.
Через полтора часа к мирной демонстрации присоединилась многочисленная группа людей в черной одежде. Сначала они выкрикивали оскорбления в адрес полиции, затем начали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками.
Хулиганы подожгли автомобиль, несколько мусорных баков, попытались поджечь окна в здании Банка Франции. Они также выбили стекла в ресторане. На место прибыли пожарные.
Агрессивно настроенные протестующие выкорчевывают брусчатку и бросают ее в полицейских, которые применяют слезоточивый газ.
Конечная точка маршрута — площадь Бастилии. Как сообщил корреспондент РИА Новости, там творится полный хаос: горят урны, подожжены как минимум две машины, хулиганы ломают камеры наружного наблюдения.
Бульвар Бомарше заволокло слезоточивым газом, который применила полиция, пытаясь сдержать погромщиков. Укрываясь от слезоточивого газа, толпа начала двигаться в противоположном направлении, образовалась пробка.
Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Согласно 24 статье документа, за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности" грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро.
Журналистские профсоюзы выступили против этой статьи. Они опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.
Французские власти неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам фиксировать действия полиции.
 
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