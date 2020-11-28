https://ria.ru/20201128/bayden-1586731427.html

СМИ: Эр-Рияд хочет решить конфликт с Катаром в качестве "подарка" Байдену

СМИ: Эр-Рияд хочет решить конфликт с Катаром в качестве "подарка" Байдену

Саудовская Аравия активизировала усилия по разрешению трехлетнего конфликта с Катаром перед приходом к власти новой американской администрации Джо Байдена,... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T11:22

2020-11-28T11:22

2020-11-28T11:22

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дональд трамп

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саудовская аравия

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в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия активизировала усилия по разрешению трехлетнего конфликта с Катаром перед приходом к власти новой американской администрации Джо Байдена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет неожиданно объявили о разрыве отношений с Катаром и установили его транспортную блокаду, обвинив в поддержке терроризма. Катар отверг обвинения и заявил, что готов урегулировать отношения с соседями на основе взаимного уважения суверенитета.Как отмечает издание Financial Times, желание закончить блокаду Катара рассматривается как попытка саудовского принца Мухаммада бен Сальмана завоевать расположение Байдена, также это может стать "прощальным" жестом в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа."Это подарок Байдену", - заявил газете советник Саудовской Аравии и ОАЭ. Он добавил, что принц, который почувствовал себя после победы Байдена будто "на линии огня", хочет заключить сделку с Катаром, чтобы продемонстрировать "желание и готовность предпринимать действия".Как заявил газете саудовский аналитик Али Шихаби, близкий к королевскому двору, власти Саудовской Аравии в течение нескольких месяцев были "открыты к разрешению проблемы" с Катаром. Чтобы заложить основу прямых двусторонних переговоров между Саудовской Аравией и Катаром, ведутся переговоры при посредничестве США и Кувейта, указал изданию неназванный дипломат.В свою очередь Катар для примирения хочет выполнения ряда предварительных условий. По словам дипломата, среди них могут быть меры по "укреплению доверия", в частности, снятие воздушного эмбарго. Другая мера - разрешить передвижение граждан Катара в страны, которые ввели блокаду.Власти Саудовской Аравии и ОАЭ, по словам советника, хотят, чтобы Катар прекратил критику Саудовской Аравии на своих телеканалах. Изначально после введения эмбарго Эр-Рияд и Абу-Даби предоставили Дохе список из 13 требований, но, по словам, советника, посредники в Кувейте заключили новое соглашение, чтобы "подготовить почву для поцелуя и примирения". Среди других мер значится также возможность отгрузки сжиженного природного газа в Бахрейн. Другой источник заявил изданию, что никаких подробностей о мерах по укреплению доверия не обсуждалось.Катар стал последним пунктом поездки госсекретаря США Майка Помпео по Ближнему Востоку и Персидскому заливу на прошлой неделе. До этого он посетил Объединенные Арабские Эмираты, которые являются главным региональным соперником Катара. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пообещал попытаться разрешить конфликт между Катаром и другими странами региона в 70-дневный срок - до смены администрации США.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/ssha-1585753743.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583604025.html

саудовская аравия

кувейт

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, дональд трамп, джо байден, саудовская аравия, кувейт, сша, в мире