Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201128/bayden-1586731427.html
СМИ: Эр-Рияд хочет решить конфликт с Катаром в качестве "подарка" Байдену
СМИ: Эр-Рияд хочет решить конфликт с Катаром в качестве "подарка" Байдену
Саудовская Аравия активизировала усилия по разрешению трехлетнего конфликта с Катаром перед приходом к власти новой американской администрации Джо Байдена,... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T11:22
2020-11-28T11:22
роберт о'брайен
дональд трамп
джо байден
саудовская аравия
кувейт
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_0:0:2464:1386_1400x0_80_0_0_d302236d8027445a03d03cffd87ac459.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия активизировала усилия по разрешению трехлетнего конфликта с Катаром перед приходом к власти новой американской администрации Джо Байдена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет неожиданно объявили о разрыве отношений с Катаром и установили его транспортную блокаду, обвинив в поддержке терроризма. Катар отверг обвинения и заявил, что готов урегулировать отношения с соседями на основе взаимного уважения суверенитета.Как отмечает издание Financial Times, желание закончить блокаду Катара рассматривается как попытка саудовского принца Мухаммада бен Сальмана завоевать расположение Байдена, также это может стать "прощальным" жестом в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа."Это подарок Байдену", - заявил газете советник Саудовской Аравии и ОАЭ. Он добавил, что принц, который почувствовал себя после победы Байдена будто "на линии огня", хочет заключить сделку с Катаром, чтобы продемонстрировать "желание и готовность предпринимать действия".Как заявил газете саудовский аналитик Али Шихаби, близкий к королевскому двору, власти Саудовской Аравии в течение нескольких месяцев были "открыты к разрешению проблемы" с Катаром. Чтобы заложить основу прямых двусторонних переговоров между Саудовской Аравией и Катаром, ведутся переговоры при посредничестве США и Кувейта, указал изданию неназванный дипломат.В свою очередь Катар для примирения хочет выполнения ряда предварительных условий. По словам дипломата, среди них могут быть меры по "укреплению доверия", в частности, снятие воздушного эмбарго. Другая мера - разрешить передвижение граждан Катара в страны, которые ввели блокаду.Власти Саудовской Аравии и ОАЭ, по словам советника, хотят, чтобы Катар прекратил критику Саудовской Аравии на своих телеканалах. Изначально после введения эмбарго Эр-Рияд и Абу-Даби предоставили Дохе список из 13 требований, но, по словам, советника, посредники в Кувейте заключили новое соглашение, чтобы "подготовить почву для поцелуя и примирения". Среди других мер значится также возможность отгрузки сжиженного природного газа в Бахрейн. Другой источник заявил изданию, что никаких подробностей о мерах по укреплению доверия не обсуждалось.Катар стал последним пунктом поездки госсекретаря США Майка Помпео по Ближнему Востоку и Персидскому заливу на прошлой неделе. До этого он посетил Объединенные Арабские Эмираты, которые являются главным региональным соперником Катара. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пообещал попытаться разрешить конфликт между Катаром и другими странами региона в 70-дневный срок - до смены администрации США.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/ssha-1585753743.html
https://ria.ru/20201108/bayden-1583604025.html
саудовская аравия
кувейт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583801396_52:0:2259:1655_1400x0_80_0_0_94c2c8ba29c113b3d9107400eb042584.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт о'брайен, дональд трамп, джо байден, саудовская аравия, кувейт, сша, в мире

СМИ: Эр-Рияд хочет решить конфликт с Катаром в качестве "подарка" Байдену

11:22 28.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия активизировала усилия по разрешению трехлетнего конфликта с Катаром перед приходом к власти новой американской администрации Джо Байдена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет неожиданно объявили о разрыве отношений с Катаром и установили его транспортную блокаду, обвинив в поддержке терроризма. Катар отверг обвинения и заявил, что готов урегулировать отношения с соседями на основе взаимного уважения суверенитета.
Как отмечает издание Financial Times, желание закончить блокаду Катара рассматривается как попытка саудовского принца Мухаммада бен Сальмана завоевать расположение Байдена, также это может стать "прощальным" жестом в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
"Это подарок Байдену", - заявил газете советник Саудовской Аравии и ОАЭ. Он добавил, что принц, который почувствовал себя после победы Байдена будто "на линии огня", хочет заключить сделку с Катаром, чтобы продемонстрировать "желание и готовность предпринимать действия".
Самолет B-52H Stratofortres - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 10:23
"В сжатые сроки". США направили свои бомбардировщики на Ближний Восток
Как заявил газете саудовский аналитик Али Шихаби, близкий к королевскому двору, власти Саудовской Аравии в течение нескольких месяцев были "открыты к разрешению проблемы" с Катаром. Чтобы заложить основу прямых двусторонних переговоров между Саудовской Аравией и Катаром, ведутся переговоры при посредничестве США и Кувейта, указал изданию неназванный дипломат.
В свою очередь Катар для примирения хочет выполнения ряда предварительных условий. По словам дипломата, среди них могут быть меры по "укреплению доверия", в частности, снятие воздушного эмбарго. Другая мера - разрешить передвижение граждан Катара в страны, которые ввели блокаду.
Власти Саудовской Аравии и ОАЭ, по словам советника, хотят, чтобы Катар прекратил критику Саудовской Аравии на своих телеканалах. Изначально после введения эмбарго Эр-Рияд и Абу-Даби предоставили Дохе список из 13 требований, но, по словам, советника, посредники в Кувейте заключили новое соглашение, чтобы "подготовить почву для поцелуя и примирения". Среди других мер значится также возможность отгрузки сжиженного природного газа в Бахрейн. Другой источник заявил изданию, что никаких подробностей о мерах по укреплению доверия не обсуждалось.
Катар стал последним пунктом поездки госсекретаря США Майка Помпео по Ближнему Востоку и Персидскому заливу на прошлой неделе. До этого он посетил Объединенные Арабские Эмираты, которые являются главным региональным соперником Катара. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пообещал попытаться разрешить конфликт между Катаром и другими странами региона в 70-дневный срок - до смены администрации США.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 12:07Выборы президента США — 2020
США не сменят курс на Ближнем Востоке, считает экс-посол Британии в Сирии
 
Роберт О'БрайенДональд ТрампДжо БайденСаудовская АравияКувейтСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция в поддержку свободы СМИ
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
15:50Заместителя главы Новоуральска нашли мертвым
15:44В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния