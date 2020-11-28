https://ria.ru/20201128/avianosets-1586720980.html
СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив на фоне планов сократить число американских военных в Ираке и Афганистане, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T09:17
2020-11-28T09:17
2020-11-28T09:22
роберт о'брайен
дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
убийство иранского физика-ядерщика
персидский залив
сша
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив на фоне планов сократить число американских военных в Ираке и Афганистане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военной сфере.По данным источника, решение о возвращении авианосца в Персидский залив принято еще до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, но этот шаг "послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания", отмечает телеканал. Наряду с USS Nimitz в регион направятся еще несколько кораблей.Ранее и.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек, в Ираке – до 2,5 тысячи человек. Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен позже говорил, что нынешний американский президент Дональд Трамп рассчитывает на возвращение войск из Ирака и Афганистана к маю 2021 года.Ряд СМИ писал, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из Афганистана и Ирака до ожидающейся инаугурации нового президента Джо Байдена 20 января.
https://ria.ru/20201127/ubiystvo-1586700082.html
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роберт о'брайен, дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, убийство иранского физика-ядерщика, персидский залив, сша, в мире