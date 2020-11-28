https://ria.ru/20201128/angara-1586748175.html

Рогозин рассказал, когда планируется пуск ракеты "Ангара-А5"

Рогозин рассказал, когда планируется пуск ракеты "Ангара-А5"

Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области намечен на декабрь, написал глава... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:17

2020-11-28T14:17

2020-11-28T14:17

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области намечен на декабрь, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20201128/soyuz-1586745990.html

https://ria.ru/20201127/rogozin-1586701626.html

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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин