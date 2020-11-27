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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/zhivotnye-1586696933.html
Доказательств заражения людей животными в Европе нет, заявили в ВОЗ
Доказательств заражения людей животными в Европе нет, заявили в ВОЗ
Доказательств того, что животные были источником заражения коронавирусом людей в Европе, нет, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:08
2020-11-27T21:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
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европа
ухань
в мире
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ЦЮРИХ, 27 ноя - РИА Новости. Доказательств того, что животные были источником заражения коронавирусом людей в Европе, нет, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Исследования показали, что люди могут заражать норок, а норки могут заражать людей. Но нет доказательств того, что животные стали источником заражения людей в Европе, как это было в Китае", - сказал Райан.Представитель ВОЗ добавил, что первый кластер заболевших коронавирусом был обнаружен в КНР. В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что искать источник первого случая заражения коронавирусом нужно именно в китайском городе Ухань."Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это исследование начнется в Ухане в Китае, откуда поступило первое сообщение. Потом на основе выводов мы можем отправиться в любом направлении", - сказал глава ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584038907.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, китай, европа, ухань, в мире

Доказательств заражения людей животными в Европе нет, заявили в ВОЗ

21:08 27.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНорка в клетке на звероферме
Норка в клетке на звероферме - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЦЮРИХ, 27 ноя - РИА Новости. Доказательств того, что животные были источником заражения коронавирусом людей в Европе, нет, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Исследования показали, что люди могут заражать норок, а норки могут заражать людей. Но нет доказательств того, что животные стали источником заражения людей в Европе, как это было в Китае", - сказал Райан.
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Представитель ВОЗ добавил, что первый кластер заболевших коронавирусом был обнаружен в КНР. В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что искать источник первого случая заражения коронавирусом нужно именно в китайском городе Ухань.
"Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это исследование начнется в Ухане в Китае, откуда поступило первое сообщение. Потом на основе выводов мы можем отправиться в любом направлении", - сказал глава ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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6 ноября, 20:40Акценты
Кошки и собаки опробовали вакцину от COVID. Да, для них ее тоже сделалиНекоторые кошки и собаки в России уже прошли вакцинацию от коронавируса и чувствуют себя хорошо. На фоне новостей о передаче инфекции от норок к человеку это звучит очень обнадеживающе.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКитайЕвропаУханьВ мире
 
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