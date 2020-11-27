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Ученый объяснил, почему не все заражаются коронавирусом
Ученый объяснил, почему не все заражаются коронавирусом
Не только антитела позволяют организму защититься от коронавируса, рассказал микробиолог Сергей Иванов газете "МК". РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T22:02
2020-11-27T22:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Не только антитела позволяют организму защититься от коронавируса, рассказал микробиолог Сергей Иванов газете "МК".Ученый сообщил о случаях, когда люди оставались здоровы даже после близкого контакта с больными COVID-19."Просто они не восприимчивы к этому коронавирусу", — пояснил Иванов.Он добавил, что к такому выводу пришли ученые из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера."Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в "красной зоне", не заражаются вирусом даже спустя много месяцев", — рассказал собеседник издания.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России выявили более 2,2 миллиона человек с коронавирусом, из которых свыше 1,7 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысячи человек. За последние сутки зафиксировали 27,5 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Ученый объяснил, почему не все заражаются коронавирусом

22:02 27.11.2020 (обновлено: 22:56 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Не только антитела позволяют организму защититься от коронавируса, рассказал микробиолог Сергей Иванов газете "МК".
Ученый сообщил о случаях, когда люди оставались здоровы даже после близкого контакта с больными COVID-19.
"Просто они не восприимчивы к этому коронавирусу", — пояснил Иванов.
Он добавил, что к такому выводу пришли ученые из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
"Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в "красной зоне", не заражаются вирусом даже спустя много месяцев", — рассказал собеседник издания.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России выявили более 2,2 миллиона человек с коронавирусом, из которых свыше 1,7 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 38,5 тысячи человек. За последние сутки зафиксировали 27,5 тысячи новых случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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