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Официальный статус русского языка в Киргизии менять не будут
Официальный статус русского языка в Киргизии менять не будут
Официальный статус русского языка в новой редакции конституции Киргизии менять не будут, сообщил в пятницу на пресс-конференции член конституционного совещания... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:36
2020-11-27T09:36
сооронбай жээнбеков
цик киргизии
бишкек
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в мире
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Официальный статус русского языка в новой редакции конституции Киргизии менять не будут, сообщил в пятницу на пресс-конференции член конституционного совещания Нурлан Шерипов."Статус русского языка в новой конституции меняться не будет. Киргизский язык утвержден государственным, а русский - официальным", - заявил он.Ранее член недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Свое предложение он аргументировал тем, что "молодежь перестала разговаривать на киргизском языке" потому, что "нет потребности в нем".Официальный статус русского языка закреплен в конституции Киргизии наряду со статусом государственного – киргизского языка.Ранее парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.Референдум по внесению изменений в конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.
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сооронбай жээнбеков, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире

Официальный статус русского языка в Киргизии менять не будут

09:36 27.11.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСекции ограды у здания парламента Киргизии в Бишкеке
Секции ограды у здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Официальный статус русского языка в новой редакции конституции Киргизии менять не будут, сообщил в пятницу на пресс-конференции член конституционного совещания Нурлан Шерипов.
"Статус русского языка в новой конституции меняться не будет. Киргизский язык утвержден государственным, а русский - официальным", - заявил он.
Ранее член недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Свое предложение он аргументировал тем, что "молодежь перестала разговаривать на киргизском языке" потому, что "нет потребности в нем".
Официальный статус русского языка закреплен в конституции Киргизии наряду со статусом государственного – киргизского языка.
Ранее парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.
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В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
Референдум по внесению изменений в конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.
 
Сооронбай ЖээнбековЦИК КиргизииБишкекКиргизияВ мире
 
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