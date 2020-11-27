https://ria.ru/20201127/vzyatka-1586705299.html

В Югре пьяный бортпроводник пытался подкупить медработника перед рейсом

В Югре пьяный бортпроводник пытался подкупить медработника перед рейсом

Бортпроводник авиакомпании "Победа", проваливший предполетный медосмотр из-за опьянения, пытался дать взятку сотруднику здравпункта аэропорта Сургута (ХМАО),... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T22:59

2020-11-27T22:59

2020-11-27T22:59

ханты-мансийский автономный округ

сургут

махачкала

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя - РИА Новости. Бортпроводник авиакомпании "Победа", проваливший предполетный медосмотр из-за опьянения, пытался дать взятку сотруднику здравпункта аэропорта Сургута (ХМАО), чтобы "замять" факт и попасть на рейс, сообщает в пятницу пресс-служба воздушной гавани.Инцидент произошел почти два месяца назад, однако заявление от врача в органы следствия поступило только в четверг, уточняет пресс-служба. Так, рано утром 4 октября в здравпункт сургутского аэропорта для прохождения предполетного медосмотра перед рейсом в Махачкалу явился экипаж авиакомпании "Победа"."В ходе осмотра у одного бортпроводника были выявлены признаки алкогольного опьянения, которое никаких сомнений не вызывало. Более того, бортпроводник предложил врачу здравпункта скрыть сей факт и дать допуск к рейсу взамен на 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В медкабинете ведется видеонаблюдение, пояснили в пресс-службе, и есть соответствующая запись, на которой зафиксирован указанный момент. Бортпроводника отстранили от полета, а по данному факту началась проверка."Вчера, 26 ноября, Сургутский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления принял заявление от врача здравпункта аэропорта Сургута по факту покушения на дачу взятки сотрудником "Победы", - подчеркнули в воздушной гавани.Комментарием следственного ведомства РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201127/debosh-1586687029.html

https://ria.ru/20200730/1575157382.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, сургут, махачкала, происшествия