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Война в Сирии
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В Сирии при взрыве мины погибли два ребенка
В Сирии при взрыве мины погибли два ребенка
Два ребенка погибли и два получили ранения в результате взрыва заложенной террористами мины в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, передает агентство САНА. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:46
2020-11-27T21:46
война в сирии
исламское государство
ракка (город)
сирия
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Два ребенка погибли и два получили ранения в результате взрыва заложенной террористами мины в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, передает агентство САНА.Местные источники сообщили агентству, что мина взорвалась в окрестностях поселка Абу Сирра на севере Ракки, в то время там находились несколько детей.Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201124/siriya-1586110593.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/siriya-1584383229.html
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исламское государство, ракка (город), сирия, в мире

В Сирии при взрыве мины погибли два ребенка

21:46 27.11.2020
 
© AP Photo / Gabriel ChaimГород Ракка, Сирия
Город Ракка, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Gabriel Chaim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Два ребенка погибли и два получили ранения в результате взрыва заложенной террористами мины в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, передает агентство САНА.
Местные источники сообщили агентству, что мина взорвалась в окрестностях поселка Абу Сирра на севере Ракки, в то время там находились несколько детей.
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Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоРакка (город)СирияВ мире
 
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