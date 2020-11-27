https://ria.ru/20201127/vzryv-1586700847.html

В Сирии при взрыве мины погибли два ребенка

В Сирии при взрыве мины погибли два ребенка

Два ребенка погибли и два получили ранения в результате взрыва заложенной террористами мины в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, передает агентство САНА. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T21:46

2020-11-27T21:46

2020-11-27T21:46

война в сирии

исламское государство

ракка (город)

сирия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Два ребенка погибли и два получили ранения в результате взрыва заложенной террористами мины в провинции Ракка на северо-востоке Сирии, передает агентство САНА.Местные источники сообщили агентству, что мина взорвалась в окрестностях поселка Абу Сирра на севере Ракки, в то время там находились несколько детей.Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201124/siriya-1586110593.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/siriya-1584383229.html

ракка (город)

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исламское государство, ракка (город), сирия, в мире