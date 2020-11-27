Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/vyplaty-1586641192.html
Голикова рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с COVID-19
Голикова рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с COVID-19
Более 60 тысяч студентов вузов, которые привлекаются к борьбе с коронавирусом, получат выплаты по 10 тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:13
2020-11-27T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586632848_0:190:3121:1945_1400x0_80_0_0_27896333e8038a7a3d1ffe9ffc69b1f4.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч студентов вузов, которые привлекаются к борьбе с коронавирусом, получат выплаты по 10 тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с главами регионов о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с COVID-19."Вчера на заседании правительства принято решение по поводу выплат студентам высших учебных заведений в объеме 10 тысяч рублей. И здесь предполагается, что количество студентов федеральных учреждений, коллеги, подчеркиваю, о субъектовых я сейчас скажу дополнительно, получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тысяч рублей - 60 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки", - сказала Голикова.Студенты средних учебных заведений, по ее словам, сейчас привлечены в расчете 5382 человека – это средние учебные заведения практически всех федеральных органов исполнительной власти. "Они получат выплаты за 2 месяца по 7 тысяч рублей и, соответственно, сейчас, как я уже сказала, решение принято, и уполномоченные федеральные органы власти начнут эти выплаты в конце ноября-декабре 2020 года", - добавила она."Вы если привлекали студентов ваших учебных заведений, как высших, которые имеются в отдельных регионах страны, так и средних, должны также принять решение о том, чтобы осуществить эти выплаты своим привлеченным студентам в тех же размерах 10 и 7 тысяч рублей за 2 месяца, ноябрь и декабрь", - подчеркнула Голикова, обращаясь к главам регионов.Вице-премьер напомнила, что "соответствующие финансовые ресурсы имеются", "деньги вам были в размере 10 миллиардов перечислены и вы имеете право их тратить на любые мероприятия, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/vyplaty-1586639439.html
https://ria.ru/20200826/mediki-1576343392.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586632848_128:0:2857:2047_1400x0_80_0_0_efcccef20aa8cc6456f0097b9cdfe3cf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с COVID-19

16:13 27.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Т. Голикова провела совещание с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента РФ
Вице-премьер РФ Т. Голикова провела совещание с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч студентов вузов, которые привлекаются к борьбе с коронавирусом, получат выплаты по 10 тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с главами регионов о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с COVID-19.
"Вчера на заседании правительства принято решение по поводу выплат студентам высших учебных заведений в объеме 10 тысяч рублей. И здесь предполагается, что количество студентов федеральных учреждений, коллеги, подчеркиваю, о субъектовых я сейчас скажу дополнительно, получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тысяч рублей - 60 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки", - сказала Голикова.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 16:04Распространение нового коронавируса
Средств на выплаты медработникам достаточно, заявила Голикова
Студенты средних учебных заведений, по ее словам, сейчас привлечены в расчете 5382 человека – это средние учебные заведения практически всех федеральных органов исполнительной власти. "Они получат выплаты за 2 месяца по 7 тысяч рублей и, соответственно, сейчас, как я уже сказала, решение принято, и уполномоченные федеральные органы власти начнут эти выплаты в конце ноября-декабре 2020 года", - добавила она.
"Вы если привлекали студентов ваших учебных заведений, как высших, которые имеются в отдельных регионах страны, так и средних, должны также принять решение о том, чтобы осуществить эти выплаты своим привлеченным студентам в тех же размерах 10 и 7 тысяч рублей за 2 месяца, ноябрь и декабрь", - подчеркнула Голикова, обращаясь к главам регионов.
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 17:04Распространение нового коронавируса
Путин поручил упростить систему выплат медикам, борющимся с коронавирусом
Вице-премьер напомнила, что "соответствующие финансовые ресурсы имеются", "деньги вам были в размере 10 миллиардов перечислены и вы имеете право их тратить на любые мероприятия, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
Лента новостейМолния