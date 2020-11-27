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Голикова рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с COVID-19

Голикова рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с COVID-19

Более 60 тысяч студентов вузов, которые привлекаются к борьбе с коронавирусом, получат выплаты по 10 тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:13

2020-11-27T16:13

2020-11-27T16:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч студентов вузов, которые привлекаются к борьбе с коронавирусом, получат выплаты по 10 тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с главами регионов о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с COVID-19."Вчера на заседании правительства принято решение по поводу выплат студентам высших учебных заведений в объеме 10 тысяч рублей. И здесь предполагается, что количество студентов федеральных учреждений, коллеги, подчеркиваю, о субъектовых я сейчас скажу дополнительно, получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тысяч рублей - 60 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки", - сказала Голикова.Студенты средних учебных заведений, по ее словам, сейчас привлечены в расчете 5382 человека – это средние учебные заведения практически всех федеральных органов исполнительной власти. "Они получат выплаты за 2 месяца по 7 тысяч рублей и, соответственно, сейчас, как я уже сказала, решение принято, и уполномоченные федеральные органы власти начнут эти выплаты в конце ноября-декабре 2020 года", - добавила она."Вы если привлекали студентов ваших учебных заведений, как высших, которые имеются в отдельных регионах страны, так и средних, должны также принять решение о том, чтобы осуществить эти выплаты своим привлеченным студентам в тех же размерах 10 и 7 тысяч рублей за 2 месяца, ноябрь и декабрь", - подчеркнула Голикова, обращаясь к главам регионов.Вице-премьер напомнила, что "соответствующие финансовые ресурсы имеются", "деньги вам были в размере 10 миллиардов перечислены и вы имеете право их тратить на любые мероприятия, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vyplaty-1586639439.html

https://ria.ru/20200826/mediki-1576343392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество