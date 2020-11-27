https://ria.ru/20201127/vyborschiki-1586561093.html
Политолог оценил вероятность голосования выборщиков за Трампа
Политолог оценил вероятность голосования выборщиков за Трампа
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена, чтобы сохранить лицо перед... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:15
2020-11-27T10:15
2020-11-27T10:15
выборы президента сша — 2020
павел каневский
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена, чтобы сохранить лицо перед своими преданными сторонниками, которым он обещал биться до последнего, выборщики с вероятностью 99,9% поддержат демократа, шансы Трампа крайне малы и равны 0,01%, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.Ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. Он добавил, что если выборщики проголосуют за Байдена, "они совершат ошибку". Трамп также вновь повторил обвинения в "массовом мошенничестве на выборах". Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов."Выборщики теоретически - но вероятность в этом 0,01% - по конституции имеют право не поддержать избирателей. Институт выборщиков очень хитрый, и в истории были такие прецеденты, когда выборщики голосовали не за того кандидата, которого поддержал народ в тех или иных штатах", - сказал эксперт РИА Новости.По мнению Каневского, заявление Трампа с отсылкой на выборщиков - это его такой ход перед своими избирателями."Трамп решил сохранить лицо, чтобы "не ударить в грязь" перед своими сторонниками, которым он обещал, что будет биться до последнего. Поэтому он напрямую не говорит, что уходит и признает поражение. Он оставляет это на усмотрение выборщиков. У него есть костяк очень преданных избирателей, которые вслед за ним также не признают его поражение", - пояснил политолог.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря.
https://ria.ru/20201126/putin-1586429711.html
https://ria.ru/20201127/tramp-1586539607.html
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павел каневский, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
сделал заявление о том, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена
, чтобы сохранить лицо перед своими преданными сторонниками, которым он обещал биться до последнего, выборщики с вероятностью 99,9% поддержат демократа, шансы Трампа крайне малы и равны 0,01%, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский
.
Ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. Он добавил, что если выборщики проголосуют за Байдена, "они совершат ошибку". Трамп также вновь повторил обвинения в "массовом мошенничестве на выборах". Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
"Выборщики теоретически - но вероятность в этом 0,01% - по конституции имеют право не поддержать избирателей. Институт выборщиков очень хитрый, и в истории были такие прецеденты, когда выборщики голосовали не за того кандидата, которого поддержал народ в тех или иных штатах", - сказал эксперт РИА Новости.
"Но случаи, когда выборщики голосовали не за того кандидата, которого поддержал народ, были очень давно, это были очень специфические прецеденты, которые современной ситуации, конечно, не подходят. Поэтому на этот раз выборщики с вероятностью 99,9% проголосуют за Байдена", - отметил аналитик.
По мнению Каневского, заявление Трампа с отсылкой на выборщиков - это его такой ход перед своими избирателями.
"Трамп решил сохранить лицо, чтобы "не ударить в грязь" перед своими сторонниками, которым он обещал, что будет биться до последнего. Поэтому он напрямую не говорит, что уходит и признает поражение. Он оставляет это на усмотрение выборщиков. У него есть костяк очень преданных избирателей, которые вслед за ним также не признают его поражение", - пояснил политолог.
Выборы президента в США
состоялись 3 ноября. Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря.