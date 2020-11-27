https://ria.ru/20201127/vyborschiki-1586561093.html

Политолог оценил вероятность голосования выборщиков за Трампа

Политолог оценил вероятность голосования выборщиков за Трампа

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена, чтобы сохранить лицо перед... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:15

2020-11-27T10:15

2020-11-27T10:15

выборы президента сша — 2020

павел каневский

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184463_0:417:2899:2048_1400x0_80_0_0_451dfa06b198472379bab671d53a7e42.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена, чтобы сохранить лицо перед своими преданными сторонниками, которым он обещал биться до последнего, выборщики с вероятностью 99,9% поддержат демократа, шансы Трампа крайне малы и равны 0,01%, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.Ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. Он добавил, что если выборщики проголосуют за Байдена, "они совершат ошибку". Трамп также вновь повторил обвинения в "массовом мошенничестве на выборах". Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов."Выборщики теоретически - но вероятность в этом 0,01% - по конституции имеют право не поддержать избирателей. Институт выборщиков очень хитрый, и в истории были такие прецеденты, когда выборщики голосовали не за того кандидата, которого поддержал народ в тех или иных штатах", - сказал эксперт РИА Новости.По мнению Каневского, заявление Трампа с отсылкой на выборщиков - это его такой ход перед своими избирателями."Трамп решил сохранить лицо, чтобы "не ударить в грязь" перед своими сторонниками, которым он обещал, что будет биться до последнего. Поэтому он напрямую не говорит, что уходит и признает поражение. Он оставляет это на усмотрение выборщиков. У него есть костяк очень преданных избирателей, которые вслед за ним также не признают его поражение", - пояснил политолог.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря.

https://ria.ru/20201126/putin-1586429711.html

https://ria.ru/20201127/tramp-1586539607.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел каневский, дональд трамп, джо байден, сша, в мире