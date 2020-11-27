https://ria.ru/20201127/vuz-1586634585.html

В Якутии арестовали ректора вуза, где обучали "мертвых душ"

В Якутии арестовали ректора вуза, где обучали "мертвых душ"

Ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов, подозреваемый в том, что он потратил за четыре года более 250... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:38

2020-11-27T15:38

2020-11-27T15:38

якутия

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов, подозреваемый в том, что он потратил за четыре года более 250 миллионов рублей федеральных средств на обучение 136 несуществующих студентов, арестован на время следствия, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.По версии следствия, Слепцов с 2016 года неоднократно давал указания подчиненным о подготовке документов о зачислении в вуз "мертвых душ", их переводе на последующие курсы и отчислении с 4 курса в связи с неуспеваемостью. Таким образом, по документам прошло 136 студентов, которые никогда не обучались в вузе, а деньги были использованы руководством учебного заведения на цели, не связанные с обучением студентов."27 ноября 2020 года по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Дворецкая.В пятницу региональное отделение "Единой России" в Якутии приняло решение приостановить членство Слепцова в партии, где он был членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в республике.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/mgu-1585166186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, происшествия