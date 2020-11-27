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В Якутии арестовали ректора вуза, где обучали "мертвых душ"
В Якутии арестовали ректора вуза, где обучали "мертвых душ"
Ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов, подозреваемый в том, что он потратил за четыре года более 250... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:38
2020-11-27T15:38
якутия
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов, подозреваемый в том, что он потратил за четыре года более 250 миллионов рублей федеральных средств на обучение 136 несуществующих студентов, арестован на время следствия, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.По версии следствия, Слепцов с 2016 года неоднократно давал указания подчиненным о подготовке документов о зачислении в вуз "мертвых душ", их переводе на последующие курсы и отчислении с 4 курса в связи с неуспеваемостью. Таким образом, по документам прошло 136 студентов, которые никогда не обучались в вузе, а деньги были использованы руководством учебного заведения на цели, не связанные с обучением студентов."27 ноября 2020 года по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Дворецкая.В пятницу региональное отделение "Единой России" в Якутии приняло решение приостановить членство Слепцова в партии, где он был членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в республике.
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якутия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, происшествия

В Якутии арестовали ректора вуза, где обучали "мертвых душ"

15:38 27.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ректор Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов, подозреваемый в том, что он потратил за четыре года более 250 миллионов рублей федеральных средств на обучение 136 несуществующих студентов, арестован на время следствия, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.
По версии следствия, Слепцов с 2016 года неоднократно давал указания подчиненным о подготовке документов о зачислении в вуз "мертвых душ", их переводе на последующие курсы и отчислении с 4 курса в связи с неуспеваемостью. Таким образом, по документам прошло 136 студентов, которые никогда не обучались в вузе, а деньги были использованы руководством учебного заведения на цели, не связанные с обучением студентов.
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"27 ноября 2020 года по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Дворецкая.
В пятницу региональное отделение "Единой России" в Якутии приняло решение приостановить членство Слепцова в партии, где он был членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в республике.
 
ЯкутияСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияПроисшествия
 
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