Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что США готовы воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод "Северный поток—2".
"США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку—2". Эта позиция принципиальная", — убежден эксперт.
Специалист отметил, что это часть политики Трампа, и пока неясно, как будет действовать в этом вопросе Байден. Танкаев уточнил, что следующая администрация, вероятно, будет так же недружественна по отношению к России, как и предыдущая.
"Но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он (Трамп. — Прим. ред.) много наломал дров за время своего правления", — считает эксперт.
Танкаев добавил, что чисто технически достроить "Северный поток—2" не сложно, на это нужно всего лишь месяц. Однако он уверен, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон выступает против этого проекта, поскольку намерен продавать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре США расширили санкции в отношении "Северного потока — 2" и распространили их на компании, которые предоставляют услуги прокладывающим газопровод судам.
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