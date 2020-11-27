https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html

Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"

Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"

НСН, что США готовы воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод "Северный поток—2". РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:26

2020-11-27T17:26

2020-11-27T17:26

рустам танкаев

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В России заявили о готовности США к войне из-за "Северного потока—2"

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875362_0:165:2800:1740_1400x0_80_0_0_32088500baf11504a35fbca1387f5fcc.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что США готовы воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод "Северный поток—2".Специалист отметил, что это часть политики Трампа, и пока неясно, как будет действовать в этом вопросе Байден. Танкаев уточнил, что следующая администрация, вероятно, будет так же недружественна по отношению к России, как и предыдущая."Но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он (Трамп. — Прим. ред.) много наломал дров за время своего правления", — считает эксперт.Танкаев добавил, что чисто технически достроить "Северный поток—2" не сложно, на это нужно всего лишь месяц. Однако он уверен, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон выступает против этого проекта, поскольку намерен продавать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре США расширили санкции в отношении "Северного потока — 2" и распространили их на компании, которые предоставляют услуги прокладывающим газопровод судам.

https://ria.ru/20201126/sevpotok-1586517758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/sevpotok-1586502823.html

балтийское море

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам танкаев, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, вашингтон (город), сша, экономика