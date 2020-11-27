Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html
Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"
Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"
НСН, что США готовы воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод "Северный поток—2". РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:26
2020-11-27T17:26
рустам танкаев
северный поток — 2
балтийское море
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В России заявили о готовности США к войне из-за "Северного потока—2"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875362_0:165:2800:1740_1400x0_80_0_0_32088500baf11504a35fbca1387f5fcc.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил&nbsp;в эфире&nbsp;НСН, что США готовы воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод "Северный поток—2".Специалист отметил, что это часть политики Трампа, и пока неясно, как будет действовать в этом вопросе Байден. Танкаев уточнил, что следующая администрация, вероятно, будет так же недружественна по отношению к России, как и предыдущая."Но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он (Трамп. — Прим. ред.) много наломал дров за время своего правления", — считает эксперт.Танкаев добавил, что чисто технически достроить "Северный поток—2" не сложно, на это нужно всего лишь месяц. Однако он уверен, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон выступает против этого проекта, поскольку намерен продавать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре США расширили санкции в отношении "Северного потока — 2" и распространили их на компании, которые предоставляют услуги прокладывающим газопровод судам.
https://ria.ru/20201126/sevpotok-1586517758.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201126/sevpotok-1586502823.html
балтийское море
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875362_131:0:2670:1904_1400x0_80_0_0_90b4602cca2aecd95f7979e19e847862.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустам танкаев, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, вашингтон (город), сша, экономика

Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"

17:26 27.11.2020
 
© Фото : U.S. Navy / MC3 Jamie CosbyАвианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : U.S. Navy / MC3 Jamie Cosby
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что США готовы воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод "Северный поток—2".

"США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку—2". Эта позиция принципиальная", — убежден эксперт.

Специалист отметил, что это часть политики Трампа, и пока неясно, как будет действовать в этом вопросе Байден. Танкаев уточнил, что следующая администрация, вероятно, будет так же недружественна по отношению к России, как и предыдущая.
"Но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он (Трамп. — Прим. ред.) много наломал дров за время своего правления", — считает эксперт.
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 20:28
Сертификатор опроверг сообщения об уходе из проекта "Северный поток — 2"
Танкаев добавил, что чисто технически достроить "Северный поток—2" не сложно, на это нужно всего лишь месяц. Однако он уверен, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон выступает против этого проекта, поскольку намерен продавать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре США расширили санкции в отношении "Северного потока — 2" и распространили их на компании, которые предоставляют услуги прокладывающим газопровод судам.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 18:51Сказано в эфире
Эксперт назвал единственную проблему для "Северного потока-2" от санкцийКомпания ‒ сертификатор "Северного потока-2" заявила о выходе из проекта из-за угрозы американских санкций. Эксперт Юрий Рыков в эфире радио Sputnik предположил, какие последствия для проекта это повлечет.
 
Рустам ТанкаевСеверный поток — 2Балтийское мореДональд ТрампВашингтон (город)СШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния