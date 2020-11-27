https://ria.ru/20201127/vklady-1586536414.html

Россияне в октябре забрали с валютных вкладов почти $1,2 миллиарда

Россияне в октябре забрали с валютных вкладов почти $1,2 миллиарда

Отток валютных вкладов из российских банков в октябре немного ускорился: россияне в прошлом месяце забрали с них 1,16 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T00:05

2020-11-27T00:05

2020-11-27T04:54

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Отток валютных вкладов из российских банков в октябре немного ускорился: россияне в прошлом месяце забрали с них 1,16 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда долларов в сентябре, подсчитали РИА Новости на основе данных Центробанка России.Вкладчики забирают валюту со вкладов десятый месяц подряд - с начала года они сняли уже почти 13 миллиардов долларов. Рекордным по оттоку средств с валютных вкладов пока еще остается март, когда россияне за один месяц забрали 4,5 миллиарда долларов.Основной отток традиционно пришелся на системно значимые кредитные организации: в прошлом месяце из 11 крупнейших банков россияне забрали 858,4 миллиона долларов. Наибольший отток валюты со вкладов наблюдался в ВТБ (246,2 миллиона долларов), Сбербанке (189,1 миллиона долларов), Газпромбанке (146,7 миллиона долларов) и Альфа-банке (136,4 миллиона долларов).Крупные суммы россияне забрали из "Юникредита" (54,3 миллиона долларов), Росбанка (20,7 миллиона долларов), Райффайзенбанка (18,5 миллиона долларов), Россельхозбанка (14,95 миллиона долларов), Совкомбанка (12,9 миллиона долларов), МКБ (11,25 миллиона долларов) и "Открытия" (7,4 миллиона долларов).В то же время клиенты банков активно перекладывают валюту на текущие счета: за прошлый месяц они пополнились на 854 миллиона долларов и достигли 24,4 миллиарда долларов. При этом на традиционных вкладах у россиян хранится 58,9 миллиарда долларов.Такая динамика связана с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте и ростом интереса россиян к альтернативным инструментам сбережения, пояснил РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Соответственно, у населения нет стимулов размещать средства в валютные вклады, поэтому тенденция оттока средств из депозитов в валюте, на наш взгляд, будет продолжаться, учитывая что нулевые ставки - это долгосрочный тренд", - добавил он.

https://ria.ru/20201115/stavka-1584678550.html

https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика