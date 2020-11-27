Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/vklady-1586536414.html
Россияне в октябре забрали с валютных вкладов почти $1,2 миллиарда
Россияне в октябре забрали с валютных вкладов почти $1,2 миллиарда
Отток валютных вкладов из российских банков в октябре немного ускорился: россияне в прошлом месяце забрали с них 1,16 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T00:05
2020-11-27T04:54
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_b568c497a5d7fc5691f00aec6a1da271.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Отток валютных вкладов из российских банков в октябре немного ускорился: россияне в прошлом месяце забрали с них 1,16 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда долларов в сентябре, подсчитали РИА Новости на основе данных Центробанка России.Вкладчики забирают валюту со вкладов десятый месяц подряд - с начала года они сняли уже почти 13 миллиардов долларов. Рекордным по оттоку средств с валютных вкладов пока еще остается март, когда россияне за один месяц забрали 4,5 миллиарда долларов.Основной отток традиционно пришелся на системно значимые кредитные организации: в прошлом месяце из 11 крупнейших банков россияне забрали 858,4 миллиона долларов. Наибольший отток валюты со вкладов наблюдался в ВТБ (246,2 миллиона долларов), Сбербанке (189,1 миллиона долларов), Газпромбанке (146,7 миллиона долларов) и Альфа-банке (136,4 миллиона долларов).Крупные суммы россияне забрали из "Юникредита" (54,3 миллиона долларов), Росбанка (20,7 миллиона долларов), Райффайзенбанка (18,5 миллиона долларов), Россельхозбанка (14,95 миллиона долларов), Совкомбанка (12,9 миллиона долларов), МКБ (11,25 миллиона долларов) и "Открытия" (7,4 миллиона долларов).В то же время клиенты банков активно перекладывают валюту на текущие счета: за прошлый месяц они пополнились на 854 миллиона долларов и достигли 24,4 миллиарда долларов. При этом на традиционных вкладах у россиян хранится 58,9 миллиарда долларов.Такая динамика связана с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте и ростом интереса россиян к альтернативным инструментам сбережения, пояснил РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Соответственно, у населения нет стимулов размещать средства в валютные вклады, поэтому тенденция оттока средств из депозитов в валюте, на наш взгляд, будет продолжаться, учитывая что нулевые ставки - это долгосрочный тренд", - добавил он.
https://ria.ru/20201115/stavka-1584678550.html
https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1400x0_80_0_0_ba914dfb33f1d634f5440bdf6709b6d8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Россияне в октябре забрали с валютных вкладов почти $1,2 миллиарда

00:05 27.11.2020 (обновлено: 04:54 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Отток валютных вкладов из российских банков в октябре немного ускорился: россияне в прошлом месяце забрали с них 1,16 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда долларов в сентябре, подсчитали РИА Новости на основе данных Центробанка России.
Вкладчики забирают валюту со вкладов десятый месяц подряд - с начала года они сняли уже почти 13 миллиардов долларов. Рекордным по оттоку средств с валютных вкладов пока еще остается март, когда россияне за один месяц забрали 4,5 миллиарда долларов.
Основной отток традиционно пришелся на системно значимые кредитные организации: в прошлом месяце из 11 крупнейших банков россияне забрали 858,4 миллиона долларов. Наибольший отток валюты со вкладов наблюдался в ВТБ (246,2 миллиона долларов), Сбербанке (189,1 миллиона долларов), Газпромбанке (146,7 миллиона долларов) и Альфа-банке (136,4 миллиона долларов).
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 08:07
Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
Крупные суммы россияне забрали из "Юникредита" (54,3 миллиона долларов), Росбанка (20,7 миллиона долларов), Райффайзенбанка (18,5 миллиона долларов), Россельхозбанка (14,95 миллиона долларов), Совкомбанка (12,9 миллиона долларов), МКБ (11,25 миллиона долларов) и "Открытия" (7,4 миллиона долларов).
В то же время клиенты банков активно перекладывают валюту на текущие счета: за прошлый месяц они пополнились на 854 миллиона долларов и достигли 24,4 миллиарда долларов. При этом на традиционных вкладах у россиян хранится 58,9 миллиарда долларов.
Такая динамика связана с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте и ростом интереса россиян к альтернативным инструментам сбережения, пояснил РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Соответственно, у населения нет стимулов размещать средства в валютные вклады, поэтому тенденция оттока средств из депозитов в валюте, на наш взгляд, будет продолжаться, учитывая что нулевые ставки - это долгосрочный тренд", - добавил он.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 07:15
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Госиспытания малогабаритного автомата "Малыш" начнутся в 2021 году
09:27В Красноярске в подвале дома нашли замурованное в бетон тело человека
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
Лента новостейМолния