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В Минздраве оценили сроки создания вакцины от ВИЧ

В Минздраве оценили сроки создания вакцины от ВИЧ

Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус выразил надежду, что вакцина от ВИЧ-инфекции в мире появится в ближайшие годы. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:21

2020-11-27T14:21

2020-11-27T14:21

алексей мазус

россия

спид

здоровье - общество

вич

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус выразил надежду, что вакцина от ВИЧ-инфекции в мире появится в ближайшие годы."На выходе несколько образцов такой вакцины, мы будем надеяться, что вакцина от ВИЧ будет создана в ближайшие годы",- сказал Мазус на пресс-конференции, посвященной всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря).Он отметил, что мир находится в шаге от появления инъекционных форм вакцины, когда один укол позволит защитить от заражения ВИЧ-инфекцией.

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алексей мазус, россия, спид, здоровье - общество, вич, общество