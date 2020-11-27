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Китай предложил России участвовать в испытаниях вакцины от ВИЧ
Китай предложил России участвовать в испытаниях вакцины от ВИЧ
России предложили участвовать в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ-инфекции, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:00
2020-11-27T14:00
2020-11-27T14:10
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. России предложили участвовать в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ-инфекции, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус."Сегодня мы на телемосту Пекин-Москва обсуждали одну из наиболее перспективных мировых разработок вакцины, которая делается в Китае, совместно с американцами они её испытывают, предложили нашей стране в этом участвовать", - сказал Мазус на пресс-конференции, посвященной всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря).Он отметил, что есть надежда, что в эту работу включатся российские центры, которые имеют опыт создания различных вакцин, и в конечном итоге вакцина будет создана.
https://ria.ru/20201127/vich-1586608034.html
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