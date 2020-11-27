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Китай предложил России участвовать в испытаниях вакцины от ВИЧ
Китай предложил России участвовать в испытаниях вакцины от ВИЧ
России предложили участвовать в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ-инфекции, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:00
2020-11-27T14:10
алексей мазус
россия
здоровье - общество
китай
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. России предложили участвовать в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ-инфекции, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус."Сегодня мы на телемосту Пекин-Москва обсуждали одну из наиболее перспективных мировых разработок вакцины, которая делается в Китае, совместно с американцами они её испытывают, предложили нашей стране в этом участвовать", - сказал Мазус на пресс-конференции, посвященной всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря).Он отметил, что есть надежда, что в эту работу включатся российские центры, которые имеют опыт создания различных вакцин, и в конечном итоге вакцина будет создана.
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алексей мазус, россия, здоровье - общество, китай, общество

Китай предложил России участвовать в испытаниях вакцины от ВИЧ

14:00 27.11.2020 (обновлено: 14:10 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр по профилактике и борьбе со СПИДом
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. России предложили участвовать в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ-инфекции, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.
"Сегодня мы на телемосту Пекин-Москва обсуждали одну из наиболее перспективных мировых разработок вакцины, которая делается в Китае, совместно с американцами они её испытывают, предложили нашей стране в этом участвовать", - сказал Мазус на пресс-конференции, посвященной всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря).
Он отметил, что есть надежда, что в эту работу включатся российские центры, которые имеют опыт создания различных вакцин, и в конечном итоге вакцина будет создана.
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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