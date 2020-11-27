Онлайн-конференция о проблемах распространения ВИЧ-инфекции
13:05 27.11.2020 (обновлено: 15:38 27.11.2020)
30 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проблемам распространения ВИЧ-инфекции в России и в мире в преддверии 1 декабря - Всемирного дня борьбы со СПИДом.
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Участники:
- врач-инфекционист, главный врач Университетской клиники H-Clinic Данила КОННОВ;
- директор Ассоциации "Е.В.А." Юлия ГОДУНОВА;
- руководитель объединения "Life4me.plus по борьбе со СПИДом, гепатитом С и туберкулезом", председатель направления "Партнеры в науке" Европейской группы по лечению СПИДа (EATG) Алекс ШНАЙДЕР;
- руководитель пациентского сообщества "Остров" Таисия ЛАНЮГОВА.
Международная биофармацевтическая компания MSD совместно с негосударственной сетевой организацией "Е.В.А.", созданной в защиту женщин с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом проводит паблик-ток по проблемам распространения ВИЧ-инфекции в России и мире, современных подходов к лечению, отношения общества к заболеванию.
Аккредитация и подробная информация о мероприятии:
Алина Милованова
Тел.: +7 (916) 137-8243;
E-mail: a.milovanova@spncomms.com
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- врач-инфекционист, главный врач Университетской клиники H-Clinic Данила КОННОВ;
- директор Ассоциации "Е.В.А." Юлия ГОДУНОВА;
- руководитель объединения "Life4me.plus по борьбе со СПИДом, гепатитом С и туберкулезом", председатель направления "Партнеры в науке" Европейской группы по лечению СПИДа (EATG) Алекс ШНАЙДЕР;
- руководитель пациентского сообщества "Остров" Таисия ЛАНЮГОВА.
Международная биофармацевтическая компания MSD совместно с негосударственной сетевой организацией "Е.В.А.", созданной в защиту женщин с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом проводит паблик-ток по проблемам распространения ВИЧ-инфекции в России и мире, современных подходов к лечению, отношения общества к заболеванию.
Аккредитация и подробная информация о мероприятии:
Алина Милованова
Тел.: +7 (916) 137-8243;
E-mail: a.milovanova@spncomms.com
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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