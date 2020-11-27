https://ria.ru/20201127/vich-1586600629.html

Онлайн-конференция о проблемах распространения ВИЧ-инфекции

Онлайн-конференция о проблемах распространения ВИЧ-инфекции

30 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проблемам распространения ВИЧ-инфекции в России и в мире в преддверии 1 декабря - Всемирного дня борьбы со СПИДом.

2020-11-27T13:05

2020-11-27T13:05

2020-11-27T15:38

анонсы

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Задать вопросУчастники: - врач-инфекционист, главный врач Университетской клиники H-Clinic Данила КОННОВ;- директор Ассоциации "Е.В.А." Юлия ГОДУНОВА;- руководитель объединения "Life4me.plus по борьбе со СПИДом, гепатитом С и туберкулезом", председатель направления "Партнеры в науке" Европейской группы по лечению СПИДа (EATG) Алекс ШНАЙДЕР;- руководитель пациентского сообщества "Остров" Таисия ЛАНЮГОВА.Международная биофармацевтическая компания MSD совместно с негосударственной сетевой организацией "Е.В.А.", созданной в защиту женщин с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом проводит паблик-ток по проблемам распространения ВИЧ-инфекции в России и мире, современных подходов к лечению, отношения общества к заболеванию.Аккредитация и подробная информация о мероприятии:Алина МиловановаТел.: +7 (916) 137-8243;E-mail: a.milovanova@spncomms.comОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы