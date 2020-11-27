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Волгоградская область
https://ria.ru/20201127/veteran-1586627966.html
Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран
Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран
Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны и участник парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:08
2020-11-27T15:08
волгоградская область
виктор терещенко
андрей бочаров
москва
волгоградская область
берлин (город)
общество
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ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны и участник парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года Михаил Терещенко, сообщает пресс-служба администрации региона.С присвоением высшей награды Волгоградской области ветерана поздравил губернатор Андрей Бочаров по видеосвязи."Для меня большая честь сообщить вам лично, всем жителям региона о присвоении вам, Михаил Васильевич, звания "Почетный гражданин Волгоградской области". В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы, ветераны Волгоградской области вышли с инициативой о присвоении вам высшей награды Волгоградской области. Инициатива была поддержана", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.По информации ведомства, Терещенко воспитывался в детском доме, на фронте оказался в 18 лет, прошел от Москвы до Берлина. Ветеран награжден пятью орденами Красной звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалью "За боевые заслуги".Михаил Васильевич Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области. Воспитывался в детском доме. Ушел на фронт в 18 лет. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Киев, Львов, Прагу, дошел до Берлина. После войны, по информации администрации, "участвовал в освоении космического пространства", в Волгограде Терещенко живет с 1971 года, где более 20 лет работал в научно-исследовательском и проектном институте автоматизированных систем управления.
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москва
волгоградская область
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виктор терещенко, андрей бочаров, москва, волгоградская область, берлин (город), общество

Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран

15:08 27.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Терещенко в Центре по изучению Сталинградской битвы в Волгограде
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Терещенко в Центре по изучению Сталинградской битвы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны и участник парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года Михаил Терещенко, сообщает пресс-служба администрации региона.
С присвоением высшей награды Волгоградской области ветерана поздравил губернатор Андрей Бочаров по видеосвязи.
"Для меня большая честь сообщить вам лично, всем жителям региона о присвоении вам, Михаил Васильевич, звания "Почетный гражданин Волгоградской области". В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы, ветераны Волгоградской области вышли с инициативой о присвоении вам высшей награды Волгоградской области. Инициатива была поддержана", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
По информации ведомства, Терещенко воспитывался в детском доме, на фронте оказался в 18 лет, прошел от Москвы до Берлина. Ветеран награжден пятью орденами Красной звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалью "За боевые заслуги".
Михаил Васильевич Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области. Воспитывался в детском доме. Ушел на фронт в 18 лет. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Киев, Львов, Прагу, дошел до Берлина. После войны, по информации администрации, "участвовал в освоении космического пространства", в Волгограде Терещенко живет с 1971 года, где более 20 лет работал в научно-исследовательском и проектном институте автоматизированных систем управления.
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