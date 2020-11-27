https://ria.ru/20201127/veteran-1586627966.html

Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран

Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран

Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны и участник парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:08

2020-11-27T15:08

2020-11-27T15:08

волгоградская область

виктор терещенко

андрей бочаров

москва

волгоградская область

берлин (город)

общество

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ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны и участник парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года Михаил Терещенко, сообщает пресс-служба администрации региона.С присвоением высшей награды Волгоградской области ветерана поздравил губернатор Андрей Бочаров по видеосвязи."Для меня большая честь сообщить вам лично, всем жителям региона о присвоении вам, Михаил Васильевич, звания "Почетный гражданин Волгоградской области". В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы, ветераны Волгоградской области вышли с инициативой о присвоении вам высшей награды Волгоградской области. Инициатива была поддержана", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.По информации ведомства, Терещенко воспитывался в детском доме, на фронте оказался в 18 лет, прошел от Москвы до Берлина. Ветеран награжден пятью орденами Красной звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалью "За боевые заслуги".Михаил Васильевич Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области. Воспитывался в детском доме. Ушел на фронт в 18 лет. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Киев, Львов, Прагу, дошел до Берлина. После войны, по информации администрации, "участвовал в освоении космического пространства", в Волгограде Терещенко живет с 1971 года, где более 20 лет работал в научно-исследовательском и проектном институте автоматизированных систем управления.

https://ria.ru/20201116/fermer-1584513249.html

москва

волгоградская область

берлин (город)

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виктор терещенко, андрей бочаров, москва, волгоградская область, берлин (город), общество