https://ria.ru/20201127/vaktsiny-1586695714.html

В Венгрии заявили о сильном европейском лобби против вакцин "извне"

В Венгрии заявили о сильном европейском лобби против вакцин "извне"

В Европе существует сильное лобби против вакцин "извне", но Будапешт будет действовать в интересах своего народа, заявил министр иностранных дел и внешней... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T20:56

2020-11-27T20:56

2020-11-27T22:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Европе существует сильное лобби против вакцин "извне", но Будапешт будет действовать в интересах своего народа, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто."Такова жизнь. Мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в интересах жителей Венгрии — получить безопасную вакцину "так быстро, насколько это возможно".Сийярто добавил, что Будапешт был бы рад, если бы в стране удалось наладить производство российской вакцины от коронавируса, но на это может уйти до полутора лет. Как уточнил министр, эта тема обсуждалась с представителями местных фармкомпаний во время визита в Венгрию главы Минздрава России Михаила Мурашко."Мы посмотрим, можно ли сократить это время. Если нужно так много времени, то, конечно, это неконкурентоспособно. И тогда нам придется сконцентрироваться только на закупках", — пояснил Сийярто.В ноябре Минпромторг заявил, что Москва обсуждает с Будапештом производство в Венгрии российской вакцины от коронавируса, там уже готовится производственная площадка.Во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что 22 октября РФПИ подал заявку на одобрение вакцины "Спутник V" Европейской медицинской ассоциацией, и не исключил возможности ее производства в Германии. В Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA) подтвердили, что начали переговоры с разработчиком препарата."Спутник V"В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, изучение препарата проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более 95% — на 42-й день.В третьей стадии исследований участвуют 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировали более 22 тысяч человек, еще 19 тысяч испытуемых получили первую и вторую инъекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586374681.html

https://ria.ru/20201123/sammit-1585796649.html

https://ria.ru/20201124/oon-1586163361.html

будапешт

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