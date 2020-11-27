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В "Векторе" оценили риск заражения коронавирусом после вакцинации
В "Векторе" оценили риск заражения коронавирусом после вакцинации
Заразиться коронавирусом можно еще в течение месяца после вакцинации "ЭпиВакКороной", даже вакцинированный человек с выработанным иммунитетом при контакте с... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:50
2020-11-27T11:50
2020-11-27T12:02
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заразиться коронавирусом можно еще в течение месяца после вакцинации "ЭпиВакКороной", даже вакцинированный человек с выработанным иммунитетом при контакте с больным коронавирусом может заболеть, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."После вакцинации до формирования защитного иммунитета пройдет месяц. За это время можно заразиться и получить положительный ПЦР-результат. Но и также вакцина не формирует стерилизующий иммунитет, и даже человек с хорошим уровнем иммунной реакции и с защитным уровнем иммунной реакции, тем не менее, в результате контакта с зараженным имеет шанс получить этот вирус", - сказал Рыжиков в ходе пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество