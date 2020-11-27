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Вакцинация "ЭпиВакКороной" будет бесплатной, заявили в "Векторе"
Вакцинация "ЭпиВакКороной" будет бесплатной, заявили в "Векторе"
Вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" будет бесплатной, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:46
2020-11-27T11:46
2020-11-27T12:19
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" будет бесплатной, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Вакцинация бесплатная", - сказал Рыжиков на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество