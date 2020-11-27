https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586580084.html

Вакцинация "ЭпиВакКороной" будет бесплатной, заявили в "Векторе"

Вакцинация "ЭпиВакКороной" будет бесплатной, заявили в "Векторе"

Вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" будет бесплатной, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:46

2020-11-27T11:46

2020-11-27T12:19

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" будет бесплатной, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Вакцинация бесплатная", - сказал Рыжиков на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество