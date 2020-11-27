https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586575294.html

Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода

Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода

Иммунитет после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной" сохраняется полгода, ученые рассчитывают, что она продержится еще минимум 6 месяцев, сообщил... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:26

2020-11-27T11:26

2020-11-27T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иммунитет после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной" сохраняется полгода, ученые рассчитывают, что она продержится еще минимум 6 месяцев, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Полгода у приматов иммунитет сохраняется. Мы рассчитываем, поскольку скорость падения его достаточно низкая, то защитный уровень антител будет сохранен еще минимум полгода", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586542509.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество