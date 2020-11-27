Биолог выделила ключевой недостаток вакцин от коронавируса
03:38 27.11.2020 (обновлено: 04:23 27.11.2020)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что полноценные клинические испытания своих вакцин против COVID-19 смогут провести только пионеры разработки, те же, кто начнет позже, просто не смогут испытывать свою вакцину на фоне массовой вакцинации другими.
"Клинические испытания вакцин очень скоро станут крайне затруднены. Почему? Когда человек вступает в испытания, то подписывает контракт, что за ним в течение полугода будут вестись наблюдения. В правильных испытаниях должна быть экспериментальная группа и контрольная. Теперь представим, что люди пошли на испытания и попали в группу, которым дают плацебо. При этом начинается повальная вакцинация. Как себя будет чувствовать человек? Наверное, захочет выйти из испытаний и вакцинироваться, и это его право", - сказала РИА Новости Баранова.
Кроме того, по словам профессора, во время массовой вакцинации в обществе растет процент людей с иммунитетом, то есть уровень заболеваемости снижается.
"Как при этом оценить эффект от вакцины? Это крайне затруднительно. Клинические исследования вакцины будут конкурировать с массовой вакцинацией. Поэтому самые большие шансы на то, чтобы получить точное представление об эффективности своих вакцин, у тех компаний, что первыми вступили в вакцинную гонку", - отметила Баранова.
Эксперт отметила, что, кроме России, США и Великобритании, о создании своих вакцин заявили Куба и Казахстан.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.