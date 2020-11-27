https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586542509.html

Биолог выделила ключевой недостаток вакцин от коронавируса

Биолог выделила ключевой недостаток вакцин от коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что полноценные клинические испытания своих вакцин против COVID-19 смогут РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:38

2020-11-27T03:38

2020-11-27T04:23

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус covid-19

россия

сша

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что полноценные клинические испытания своих вакцин против COVID-19 смогут провести только пионеры разработки, те же, кто начнет позже, просто не смогут испытывать свою вакцину на фоне массовой вакцинации другими.Кроме того, по словам профессора, во время массовой вакцинации в обществе растет процент людей с иммунитетом, то есть уровень заболеваемости снижается.Эксперт отметила, что, кроме России, США и Великобритании, о создании своих вакцин заявили Куба и Казахстан.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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анча баранова, коронавирус covid-19, россия, сша, общество