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Украинский военный избил и поджег сослуживца
Украинский военный избил и поджег сослуживца
Украинский военный избил и поджег сослуживца в Донецкой области, мужчину задержали, сообщается в пятницу на сайте офиса генпрокурора. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T22:22
2020-11-27T22:22
2020-11-27T22:22
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КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Украинский военный избил и поджег сослуживца в Донецкой области, мужчину задержали, сообщается в пятницу на сайте офиса генпрокурора."По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - говорится в сообщении.Возбуждено дело по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя. Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.Сейчас решается вопрос о предоставлении задержанному статуса подозреваемого и избрании меры пресечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/donbass-1586640975.html
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