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Украинский военный избил и поджег сослуживца
Украинский военный избил и поджег сослуживца
Украинский военный избил и поджег сослуживца в Донецкой области, мужчину задержали, сообщается в пятницу на сайте офиса генпрокурора. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T22:22
2020-11-27T22:22
торецк
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КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Украинский военный избил и поджег сослуживца в Донецкой области, мужчину задержали, сообщается в пятницу на сайте офиса генпрокурора."По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - говорится в сообщении.Возбуждено дело по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя. Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.Сейчас решается вопрос о предоставлении задержанному статуса подозреваемого и избрании меры пресечения.
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торецк, донецкая область, украина, в мире

Украинский военный избил и поджег сослуживца

22:22 27.11.2020
 
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : Joint Forces Operation
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КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Украинский военный избил и поджег сослуживца в Донецкой области, мужчину задержали, сообщается в пятницу на сайте офиса генпрокурора.
"По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя. Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о предоставлении задержанному статуса подозреваемого и избрании меры пресечения.
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