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Суд на Украине признал Ощадбанк законным владельцем бренда "Сбербанк"
Суд на Украине признал Ощадбанк законным владельцем бренда "Сбербанк"
Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка России и признал Ощадбанк законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:15
2020-11-27T18:36
ощадбанк
сбербанк россии
ссср
киев
украина
экономика
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КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка России и признал Ощадбанк законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории страны."Верховный суд &lt;...&gt; оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит", — говорится в сообщении инстанции.Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых провели три экспертизы.Сбербанк назвал решение украинского суда техническим, поскольку инстанция лишь подтвердила акт нижестоящего суда об отказе в удовлетворении иска.Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала Сбербанка СССР, сейчас он входит в тройку крупнейших банков Украины. В декабре 2016 года Ощадбанк обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности после того, как российская кредитная организация переименовала дочерний банк Сбербанка России на Украине в Сбербанк. По утверждению Ощадбанка, он единственный законный владелец прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank на территории страны. В ответ на это российский банк заявил, что согласовал переименование дочерней организации с Национальном банком Украины, а регистрация нового названия соответствует законодательству страны.В январе 2016 года Ощадбанк подал к Сбербанку иск по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017-го Хозяйственный суд Киева запретил российской кредитной организации использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк, в свою очередь, подал апелляцию, а позже — кассационную жалобу в Верховный суд Украины.
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ощадбанк, сбербанк россии, ссср, киев, украина, экономика

Суд на Украине признал Ощадбанк законным владельцем бренда "Сбербанк"

14:15 27.11.2020 (обновлено: 18:36 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖительница Донецка у банкомата Ощадбанка. 2014 год
Жительница Донецка у банкомата Ощадбанка. 2014 год - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка России и признал Ощадбанк законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории страны.
"Верховный суд <...> оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит", — говорится в сообщении инстанции.
Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых провели три экспертизы.
Сбербанк назвал решение украинского суда техническим, поскольку инстанция лишь подтвердила акт нижестоящего суда об отказе в удовлетворении иска.

"Все дальнейшие процессуальные шаги по делу будут определены после получения судебного акта в полном объеме (мы его пока не получили). При этом спор по иску Ощадбанка к Сбербанку и его дочернему банку о признании свидетельств на знаки для товаров и услуг еще находится на рассмотрении", — заявили РИА Новости в кредитной организации.

Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала Сбербанка СССР, сейчас он входит в тройку крупнейших банков Украины. В декабре 2016 года Ощадбанк обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности после того, как российская кредитная организация переименовала дочерний банк Сбербанка России на Украине в Сбербанк.
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По утверждению Ощадбанка, он единственный законный владелец прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank на территории страны. В ответ на это российский банк заявил, что согласовал переименование дочерней организации с Национальном банком Украины, а регистрация нового названия соответствует законодательству страны.
В январе 2016 года Ощадбанк подал к Сбербанку иск по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017-го Хозяйственный суд Киева запретил российской кредитной организации использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк, в свою очередь, подал апелляцию, а позже — кассационную жалобу в Верховный суд Украины.
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