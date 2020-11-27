https://ria.ru/20201127/udo-1586585834.html

Суд отказал в УДО активисту Котову, осужденному за нарушения на митингах

Суд отказал в УДО активисту Котову, осужденному за нарушения на митингах

Петушинский районный суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении активисту Константину Котову, получившему 1,5 года колонии за... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:10

2020-11-27T12:10

2020-11-27T12:24

константин котов

москва

владимирская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении активисту Константину Котову, получившему 1,5 года колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митингов, сообщила РИА Новости представитель суда."Суд отказал Котову в условно-досрочном освобождении", - сказала собеседница, отметив, что заседание состоялось накануне.По ее данным, Котов должен выйти на свободу 16 декабря, но точную дату может озвучивать только УФСИН.В апреле сообщалось, что Котову осталось отбыть в колонии около восьми месяцев. В сентябре кассационный суд признал приговор законным.В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.Из заключения по делу Котова следует, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.

https://ria.ru/20201123/shtraf-1585942229.html

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константин котов, москва, владимирская область, происшествия