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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/udalenka-1586540355.html
Раскрыта опасность для здоровья при удаленной работе
Раскрыта опасность для здоровья при удаленной работе
У тех, кто в условиях пандемии коронавируса работает на дому, может возникать боль в горле, к такому выводу, как пишет The Daily Mail, пришли ученые из Тринити... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T02:21
2020-11-27T02:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
ирландия
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У тех, кто в условиях пандемии коронавируса работает на дому, может возникать боль в горле, к такому выводу, как пишет The Daily Mail, пришли ученые из Тринити колледжа в ДублинеАвторы исследования выяснили, что это происходит из-за того, что сотрудникам приходится повышать голос, чтобы быть услышанными во время онлайн-конференций в Zoom.Из 1575 участников исследования 516 сообщили о проблемах с горлом, при этом 86 процентов из них подчеркнули, что у них не возникало таких проблем до введения ограничительных мер. В результате пандемии коронавируса множество людей по всему миру начали работать из дома, а не из офиса. Смена места работы привела к увеличению использования технологий видеосвязи, которую многие организации стали использовать для связи с "удаленными" сотрудниками.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже почти 60 миллионов человек, из которых около 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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весь мир
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коронавирус covid-19, весь мир, ирландия, в мире

Раскрыта опасность для здоровья при удаленной работе

02:21 27.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустой офис
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У тех, кто в условиях пандемии коронавируса работает на дому, может возникать боль в горле, к такому выводу, как пишет The Daily Mail, пришли ученые из Тринити колледжа в Дублине
Авторы исследования выяснили, что это происходит из-за того, что сотрудникам приходится повышать голос, чтобы быть услышанными во время онлайн-конференций в Zoom.
Из 1575 участников исследования 516 сообщили о проблемах с горлом, при этом 86 процентов из них подчеркнули, что у них не возникало таких проблем до введения ограничительных мер.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже почти 60 миллионов человек, из которых около 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Весь мирИрландияВ мире
 
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