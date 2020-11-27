https://ria.ru/20201127/udalenka-1586540355.html

Раскрыта опасность для здоровья при удаленной работе

Раскрыта опасность для здоровья при удаленной работе

У тех, кто в условиях пандемии коронавируса работает на дому, может возникать боль в горле, к такому выводу, как пишет The Daily Mail, пришли ученые из Тринити... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T02:21

2020-11-27T02:21

2020-11-27T02:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

ирландия

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У тех, кто в условиях пандемии коронавируса работает на дому, может возникать боль в горле, к такому выводу, как пишет The Daily Mail, пришли ученые из Тринити колледжа в ДублинеАвторы исследования выяснили, что это происходит из-за того, что сотрудникам приходится повышать голос, чтобы быть услышанными во время онлайн-конференций в Zoom.Из 1575 участников исследования 516 сообщили о проблемах с горлом, при этом 86 процентов из них подчеркнули, что у них не возникало таких проблем до введения ограничительных мер. В результате пандемии коронавируса множество людей по всему миру начали работать из дома, а не из офиса. Смена места работы привела к увеличению использования технологий видеосвязи, которую многие организации стали использовать для связи с "удаленными" сотрудниками.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже почти 60 миллионов человек, из которых около 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/gosduma-1586402154.html

весь мир

ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир, ирландия, в мире