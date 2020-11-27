https://ria.ru/20201127/ubiystvo-1586707618.html

С матерью обезглавленного под Саратовом мальчика работает психолог

С матерью обезглавленного под Саратовом мальчика работает психолог

Матери убитого шестилетнего мальчика в городе Энгельсе Саратовской области потребовалась психологическая помощь, женщина после родов остается в перинатальном... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T23:52

2020-11-27T23:52

2020-11-27T23:52

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Матери убитого шестилетнего мальчика в городе Энгельсе Саратовской области потребовалась психологическая помощь, женщина после родов остается в перинатальном центре, а после выписки намерена снять другое жилье, сообщила детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.Ранее следствие сообщило, что 47-летний обвиняемый днем 20 ноября находился в частном доме по улице Рабочих Маёвок в Энгельсе с шестилетним пасынком своего приятеля, который поручил ему присмотреть за ребенком, пока тот отлучился по делам, а мама мальчика находилась в лечебном учреждении. По данным СК, под воздействием алкоголя обвиняемый схватил нож и зарезал ребенка. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что мальчик был обезглавлен. Мужчина взят под стражу, вину он признал."Мама будет находиться в роддоме еще некоторое время. С ней работает психолог центра (социальной помощи семье и детям)", - написала Загородняя в своем аккаунте в Instagram.Омбудсмен на видео, опубликованном в Instagram, рассказала, что в пятницу посетила мать мальчика в Энгельсском перинатальном центре, где она в день, когда убили сына, родила седьмого ребенка."Предложила ей центр "Семья", кризисное отделение для женщин, полгода пожить, но она отказалась. Она переедет на другую квартиру. Волонтеры волонтерского движения "Душа" подготовили необходимую одежду для ребенка. Я предложила юридическое сопровождение… потому что есть множество вопросов", - сказала Загородняя.Загородняя ранее сообщила РИА Новости, что у матери убитого мальчика есть еще шесть детей, последнего она родила 20 ноября, причем в отношении некоторых детей ее лишили родительских прав. Прокуратура выяснила, что мать мальчика неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, была лишена родительских прав в отношении двоих детей, которые остались на попечении бабушки, еще двоих детей она оставила на попечение мужа и их воспитанием не занималась, а сама с 2014 по 2019 годы вела асоциальный образ жизни, проживала с сыном по разным адресам, в том числе у случайных знакомых. По данным ведомства, женщина не имела постоянного заработка, а ее сын не состоял на учете в медучреждении и был фактически лишен права на получение медицинской помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/kriminal-1585702668.html

https://ria.ru/20201121/ubiystvo-1585672198.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, происшествия