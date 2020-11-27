https://ria.ru/20201127/ubiystvo-1586676041.html

В Тегеране заявили о причастности Израиля к убийству иранского ученого

В Тегеране заявили о причастности Израиля к убийству иранского ученого

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к убийству руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T18:42

2020-11-27T18:42

2020-11-28T08:36

убийство иранского физика-ядерщика

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

евросоюз

мид ирана

иран

израиль

в мире

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ТЕГЕРАН, 27 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к убийству руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде.Он призвал международное сообщество, и в частности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери также заявил, что инцидент связан с Израилем."И снова глупые террористы, связанные с глобальным высокомерием и с гадким сионистским режимом, совершив жестокий поступок, убили одного из руководителей и сотрудников научной, исследовательской и оборонной сферы страны", — приводит слова Багери агентство ISNA.Глава Генштаба выразил соболезнование близким погибшего и подчеркнул, что врагам Тегерана не удастся остановить дело, над которым трудился Фахризаде, и пригрозил исполнителям убийства местью.Ранее Минобороны Ирана сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди напали на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице.В иранском оборонном ведомстве назвали произошедшее терактом. Советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга пообещал дать ответ убийцам Фахризаде.

https://ria.ru/20200912/iran-1577144813.html

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убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, евросоюз, мид ирана, иран, израиль, в мире