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В Тегеране заявили о причастности Израиля к убийству иранского ученого
В Тегеране заявили о причастности Израиля к убийству иранского ученого
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к убийству руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:42
2020-11-27T18:42
2020-11-28T08:36
убийство иранского физика-ядерщика
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
евросоюз
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ТЕГЕРАН, 27 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к убийству руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде.Он призвал международное сообщество, и в частности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери также заявил, что инцидент связан с Израилем."И снова глупые террористы, связанные с глобальным высокомерием и с гадким сионистским режимом, совершив жестокий поступок, убили одного из руководителей и сотрудников научной, исследовательской и оборонной сферы страны", — приводит слова Багери агентство ISNA.Глава Генштаба выразил соболезнование близким погибшего и подчеркнул, что врагам Тегерана не удастся остановить дело, над которым трудился Фахризаде, и пригрозил исполнителям убийства местью.Ранее Минобороны Ирана сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди напали на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице.В иранском оборонном ведомстве назвали произошедшее терактом. Советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга пообещал дать ответ убийцам Фахризаде.
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убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, евросоюз, мид ирана, иран, израиль, в мире
ТЕГЕРАН, 27 ноя — РИА Новости.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
заявил о причастности Израиля
к убийству руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде.
"Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне", — написал Зариф в Twitter.
Он призвал международное сообщество, и в частности Евросоюз
, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери также заявил, что инцидент связан с Израилем.
"И снова глупые террористы, связанные с глобальным высокомерием и с гадким сионистским режимом, совершив жестокий поступок, убили одного из руководителей и сотрудников научной, исследовательской и оборонной сферы страны", — приводит слова Багери агентство ISNA.
Глава Генштаба выразил соболезнование близким погибшего и подчеркнул, что врагам Тегерана не удастся остановить дело, над которым трудился Фахризаде, и пригрозил исполнителям убийства местью.
Ранее Минобороны Ирана
сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди напали на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице.
В иранском оборонном ведомстве назвали произошедшее терактом. Советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга пообещал дать ответ убийцам Фахризаде.