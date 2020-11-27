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Россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы
Россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что пока не решили, как хотят встретить Новый год и провести каникулы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:55
2020-11-27T11:07
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туризм
новости - туризм
новый год
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что пока не решили, как хотят встретить Новый год и провести каникулы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование срази 4400 пользователей и выяснили, что многие пока не спланировали активности на выходные.Только 27 процентов опрошенных приступили к подготовке к празднику, остальные еще и не думали об этом. А 61 процент путешественников признались, что обычно оставляют эти хлопоты на последний момент.Большинство респондентов (78 процентов) собираются провести зимние каникулы в спокойной домашней обстановке, остальные — запланировали активный досуг.Четверть опрошенных признались, что в этом году не будут отмечать праздник и отдыхать.
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туристы, туризм, новости - туризм, новый год

Россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы

10:55 27.11.2020 (обновлено: 11:07 27.11.2020)
 
© Depositphotos / RossandhelenДевушка с праздничным блюдом
Девушка с праздничным блюдом - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Depositphotos / Rossandhelen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что пока не решили, как хотят встретить Новый год и провести каникулы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование срази 4400 пользователей и выяснили, что многие пока не спланировали активности на выходные.
Только 27 процентов опрошенных приступили к подготовке к празднику, остальные еще и не думали об этом. А 61 процент путешественников признались, что обычно оставляют эти хлопоты на последний момент.
Большинство респондентов (78 процентов) собираются провести зимние каникулы в спокойной домашней обстановке, остальные — запланировали активный досуг.
Четверть опрошенных признались, что в этом году не будут отмечать праздник и отдыхать.
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