https://ria.ru/20201127/turisty-1586561726.html

Россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы

Россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что пока не решили, как хотят встретить Новый год и провести каникулы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:55

2020-11-27T10:55

2020-11-27T11:07

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что пока не решили, как хотят встретить Новый год и провести каникулы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование срази 4400 пользователей и выяснили, что многие пока не спланировали активности на выходные.Только 27 процентов опрошенных приступили к подготовке к празднику, остальные еще и не думали об этом. А 61 процент путешественников признались, что обычно оставляют эти хлопоты на последний момент.Большинство респондентов (78 процентов) собираются провести зимние каникулы в спокойной домашней обстановке, остальные — запланировали активный досуг.Четверть опрошенных признались, что в этом году не будут отмечать праздник и отдыхать.

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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