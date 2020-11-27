https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586540949.html

На острове Русском украли 3,5 километра поврежденных циклоном проводов

На острове Русском украли 3,5 километра поврежденных циклоном проводов

Неизвестные украли 3,5 километра медного провода с повреждённых циклоном электросетей на острове Русском во Владивостоке, что затрудняет восстановление... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T02:54

2020-11-27T02:54

2020-11-27T02:54

русский (остров)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Неизвестные украли 3,5 километра медного провода с повреждённых циклоном электросетей на острове Русском во Владивостоке, что затрудняет восстановление электроэнергии, сообщает правительство Приморья.Во многих домах на острове света нет с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение на Русском восстановили, некоторые дома подключают генератором на несколько часов в день. Местные жители ранее сообщали РИА Новости о случаях кражи поводов, упавших в ходе циклона.Губернатор отметил, что на ликвидации аварий на Русском будет усилена группировка военных.На острове развернули штаб по устранению последствий циклона, он будет работать в круглосуточном режиме."По завершению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ здесь нужно вырабатывать комплекс мероприятий по повышению надежности энергосистем. Такие решения правительство Приморского края вместе с "Оборонэнерго" будет принимать, поскольку здесь в течение многих лет при любых природных катаклизмах постоянно происходят отключения в поселках, тех или иных. Нужно менять подход", – заявил Кожемяко.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201126/kukhnya-1586474646.html

https://ria.ru/20201126/led-1586424426.html

русский (остров)

приморский край

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русский (остров), приморский край, происшествия