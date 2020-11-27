https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586540949.html
На острове Русском украли 3,5 километра поврежденных циклоном проводов
На острове Русском украли 3,5 километра поврежденных циклоном проводов
Неизвестные украли 3,5 километра медного провода с повреждённых циклоном электросетей на острове Русском во Владивостоке, что затрудняет восстановление... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T02:54
2020-11-27T02:54
2020-11-27T02:54
русский (остров)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Неизвестные украли 3,5 километра медного провода с повреждённых циклоном электросетей на острове Русском во Владивостоке, что затрудняет восстановление электроэнергии, сообщает правительство Приморья.Во многих домах на острове света нет с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение на Русском восстановили, некоторые дома подключают генератором на несколько часов в день. Местные жители ранее сообщали РИА Новости о случаях кражи поводов, упавших в ходе циклона.Губернатор отметил, что на ликвидации аварий на Русском будет усилена группировка военных.На острове развернули штаб по устранению последствий циклона, он будет работать в круглосуточном режиме."По завершению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ здесь нужно вырабатывать комплекс мероприятий по повышению надежности энергосистем. Такие решения правительство Приморского края вместе с "Оборонэнерго" будет принимать, поскольку здесь в течение многих лет при любых природных катаклизмах постоянно происходят отключения в поселках, тех или иных. Нужно менять подход", – заявил Кожемяко.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201126/kukhnya-1586474646.html
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русский (остров), приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости.
Неизвестные украли 3,5 километра медного провода с повреждённых циклоном электросетей на острове Русском
во Владивостоке
, что затрудняет восстановление электроэнергии, сообщает правительство Приморья.
Во многих домах на острове света нет с вечера 18 ноября. Частично электроснабжение на Русском восстановили, некоторые дома подключают генератором на несколько часов в день. Местные жители ранее сообщали РИА Новости о случаях кражи поводов, упавших в ходе циклона.
"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал на острове Русский во Владивостоке 27 ноября ночью… По словам Кожемяко, ситуация с электроснабжением на Русском – самая сложная во Владивостоке. В том числе и потому, что на острове нет абсолютно никаких сетей с низким напряжением. Кроме того, ранее неизвестные украли 3,5 километра медного провода. Все это сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что на ликвидации аварий на Русском будет усилена группировка военных.
"Командование (Тихоокеанского) флота добавляет людей, до 100 человек будут работать. Перебрасываются лесники, чтобы организовать проходы непосредственно к опорам, тяжелая техника. Этот комплекс работ, с учетом того, что бригады прибывают и из других регионов, даст возможность, как сообщили энергетики, закончить по Шигино, где остались неподключенными два дома – №70 и №71, детский сад, часть Экипажной, поселок Мелководное и при благоприятных обстоятельствах, если темпу работ ничего не помешает, выйти на подключение Подножья", – отметил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
На острове развернули штаб по устранению последствий циклона, он будет работать в круглосуточном режиме.
"По завершению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ здесь нужно вырабатывать комплекс мероприятий по повышению надежности энергосистем. Такие решения правительство Приморского края вместе с "Оборонэнерго" будет принимать, поскольку здесь в течение многих лет при любых природных катаклизмах постоянно происходят отключения в поселках, тех или иных. Нужно менять подход", – заявил Кожемяко.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.