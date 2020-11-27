https://ria.ru/20201127/tretyakovka-1586649988.html
Третьяковка готовит онлайн-выставку работ Александра Иванова
Третьяковка готовит онлайн-выставку работ Александра Иванова
Третьяковская галерея рассчитывает сделать к Новому году онлайн-выставку работ Александра Иванова, автора знаменитого "Явления Христа народу", сообщила директор РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:48
2020-11-27T16:48
2020-11-27T16:48
культура
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выставки
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зельфира трегулова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Третьяковская галерея рассчитывает сделать к Новому году онлайн-выставку работ Александра Иванова, автора знаменитого "Явления Христа народу", сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."Рассчитываем, что она (выставка - ред.) будет смонтирована в те дни, когда мы планировали ее открыть офлайн, и постараемся сделать все возможное для того, чтобы к Новому году сделать онлайн-версию этой выставки и пустить ее в онлайн-пространство, сделав доступной многим", - сказала Трегулова в эфире телеканала "Россия 24",Уточняется, что на выставке представят библейские эскизы Александра Иванова, а также акварельные эскизы росписи храма, которые так и не были реализованы.
https://ria.ru/20201117/falk-1584947531.html
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новости культуры, выставки, музеи, зельфира трегулова
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Третьяковская галерея рассчитывает сделать к Новому году онлайн-выставку работ Александра Иванова, автора знаменитого "Явления Христа народу", сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Рассчитываем, что она (выставка - ред.) будет смонтирована в те дни, когда мы планировали ее открыть офлайн, и постараемся сделать все возможное для того, чтобы к Новому году сделать онлайн-версию этой выставки и пустить ее в онлайн-пространство, сделав доступной многим", - сказала Трегулова в эфире телеканала "Россия 24",
Уточняется, что на выставке представят библейские эскизы Александра Иванова, а также акварельные эскизы росписи храма, которые так и не были реализованы.