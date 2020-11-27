https://ria.ru/20201127/tramp-1586686891.html

Трамп назвал условие, при котором Байден войдет в Белый дом

Трамп назвал условие, при котором Байден войдет в Белый дом

Демократ Джо Байден сможет оказаться в Белом доме, только если докажет, что отданные за него на выборах голоса были получены законным способом, написал в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:32

2020-11-27T19:32

2020-11-27T22:36

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Демократ Джо Байден сможет оказаться в Белом доме, только если докажет, что отданные за него на выборах голоса были получены законным способом, написал в Twitter действующий американский лидер Дональд Трамп."Байден может войти в Белый дом как президент, только если он сможет доказать, что его смешные "80 миллионов голосов" не были получены обманом или незаконно", — говорится в посте.Как заявил глава государства, на примере Детройта, Атланты, Филадельфии и Милуоки, где, по утверждению Трампа, были массовые фальсификации, видно, что у Байдена "большая неразрешимая проблема".Ранее американский лидер отметил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена. Однако, по словам Трампа, в этом случае "они совершат ошибку". Президент вновь заявил о "массовом мошенничестве" во время голосования.Выборы главы государства в США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков при необходимых 270. В последние дни сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.Трамп не признает поражения и оспаривает его в судах ряда штатов, при этом уже распорядился начать передачу власти демократу. Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире