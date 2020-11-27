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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201127/tramp-1586539607.html
Трамп пообещал уйти при голосовании выборщиков за Байдена
Трамп пообещал уйти при голосовании выборщиков за Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если 14 декабря выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T01:54
2020-11-27T09:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если 14 декабря выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена.В то же время Трамп подчеркнул, что если выборщики проголосуют за Байдена, то "совершат ошибку". Действующий глава государства добавил, что ему будет "очень сложно признать поражение". При этом он повторил обвинения в "массовом мошенничестве" при голосовании и сравнил инфраструктуру выборов в США со страной третьего мира.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.В последние дни сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп пообещал уйти при голосовании выборщиков за Байдена

01:54 27.11.2020 (обновлено: 09:11 27.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если 14 декабря выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена.

"Конечно, вы это и так знаете", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время Трамп подчеркнул, что если выборщики проголосуют за Байдена, то "совершат ошибку".
Действующий глава государства добавил, что ему будет "очень сложно признать поражение". При этом он повторил обвинения в "массовом мошенничестве" при голосовании и сравнил инфраструктуру выборов в США со страной третьего мира.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства
Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
В последние дни сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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