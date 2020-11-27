https://ria.ru/20201127/tramp-1586539607.html

Трамп пообещал уйти при голосовании выборщиков за Байдена

Трамп пообещал уйти при голосовании выборщиков за Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если 14 декабря выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T01:54

2020-11-27T01:54

2020-11-27T09:11

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если 14 декабря выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена.В то же время Трамп подчеркнул, что если выборщики проголосуют за Байдена, то "совершат ошибку". Действующий глава государства добавил, что ему будет "очень сложно признать поражение". При этом он повторил обвинения в "массовом мошенничестве" при голосовании и сравнил инфраструктуру выборов в США со страной третьего мира.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.В последние дни сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.

https://ria.ru/20201125/bayden-1586190006.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире