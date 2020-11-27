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https://ria.ru/20201127/tpu-1586497531.html
Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами разработали метод селективного лечения грибковых инфекций. Исследователи... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:00
2020-11-27T09:12
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университетская наука
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тпу
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами разработали метод селективного лечения грибковых инфекций. Исследователи установили, что наночастицы серебра в разработанных ими препаратах эффективно воздействуют на патогенные виды грибков, мало затрагивая полезные, в отличие от традиционных противогрибковых средств. Результаты исследования опубликованы в журнале Colloid and Interface Science Communications.Исследователи ТПУ вместе с партнерами из Новосибирска (НТЦ Вектор-Вита) и Национального автономного университета Мексики (UNAM) многие годы разрабатывают и испытывают медицинские и ветеринарные препараты на основе наночастиц серебра. Эффективность таких препаратов доказана уже для более чем 20 инфекционных заболеваний человека, животных и растений. Новая разработка открывает возможность использовать наночастицы серебра и для борьбы с возбудителями грибковых инфекций.Мелкие серебряные частицы размером 35 ± 15 нм, распределенные в водной среде, образуют коллоидный раствор серебра. Этот раствор неустойчив: частицы серебра при столкновении между собой выпадают в осадок. Чтобы помешать столкновению наночастиц между собой, ученые добавляют в коллоидный раствор стабилизатор поливинилпирролидон (ПВП). По мнению специалистов, это позволяет получать эффективные наносеребряные препараты.Ученые отмечают, что различных препаратов коллоидного серебра в мире производят много, однако далеко не все они, во-первых, достаточно эффективны в борьбе с инфекциями, а во-вторых, безопасны с точки зрения токсичности. По словам исследователей, уникальность разработок как раз и состоит в их высокой противоинфекционной активности и нетоксичности в терапевтических дозах, что было доказано в ряде специальных исследований, опубликованных в ведущих международных изданиях.Ученые сравнили активность наночастиц серебра с распространенными противогрибковыми препаратами. По их словам, традиционные препараты либо не очень эффективно работают против обоих типов грибков, либо очень эффективно убивают полезные типы вместе с патогенными. Поскольку болезни, возбуждаемые грибками, распространены не только у человека, но и у животных и растений, результаты могут применяться для лечения грибковых заболеваний как в медицине, так и в ветеринарии и сельском хозяйстве, отмечают ученые. Сейчас исследовательская группа занимается оптимизацией условий применения препаратов (дозировка, метод введения, нетоксичность и др.), затем планирует провести официальные испытания, сертификацию и коммерциализацию.
https://ria.ru/20200902/lekarstva-1576611967.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, тпу

Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные

09:00 27.11.2020 (обновлено: 09:12 27.11.2020)
 
© Depositphotos / Beaver1488Ученый во время работы с чашками Петри в лаборатории
Ученый во время работы с чашками Петри в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Depositphotos / Beaver1488
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МОСКВА, 27 ноя РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами разработали метод селективного лечения грибковых инфекций. Исследователи установили, что наночастицы серебра в разработанных ими препаратах эффективно воздействуют на патогенные виды грибков, мало затрагивая полезные, в отличие от традиционных противогрибковых средств. Результаты исследования опубликованы в журнале Colloid and Interface Science Communications.
Исследователи ТПУ вместе с партнерами из Новосибирска (НТЦ Вектор-Вита) и Национального автономного университета Мексики (UNAM) многие годы разрабатывают и испытывают медицинские и ветеринарные препараты на основе наночастиц серебра. Эффективность таких препаратов доказана уже для более чем 20 инфекционных заболеваний человека, животных и растений. Новая разработка открывает возможность использовать наночастицы серебра и для борьбы с возбудителями грибковых инфекций.
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Мелкие серебряные частицы размером 35 ± 15 нм, распределенные в водной среде, образуют коллоидный раствор серебра. Этот раствор неустойчив: частицы серебра при столкновении между собой выпадают в осадок. Чтобы помешать столкновению наночастиц между собой, ученые добавляют в коллоидный раствор стабилизатор поливинилпирролидон (ПВП). По мнению специалистов, это позволяет получать эффективные наносеребряные препараты.
Ученые отмечают, что различных препаратов коллоидного серебра в мире производят много, однако далеко не все они, во-первых, достаточно эффективны в борьбе с инфекциями, а во-вторых, безопасны с точки зрения токсичности. По словам исследователей, уникальность разработок как раз и состоит в их высокой противоинфекционной активности и нетоксичности в терапевтических дозах, что было доказано в ряде специальных исследований, опубликованных в ведущих международных изданиях.

"Наночастицы серебра (AgNPs) в концентрации 25 мкг/мл смогли ингибировать 90 процентов роста клеток Candida Tropicalis (возбудитель кандидоза). Примечательно, что 50 процентов популяции клеток Saccharomyces Boulardii (полезный пробиотик) осталось при этом жизнеспособно, что может способствовать дальнейшему размножению клеток. В отличие от традиционных противогрибковых препаратов, наночастицы серебра уничтожают болезнетворные грибки, но относительно слабо воздействуют на полезные", — рассказал профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков.

Ученые сравнили активность наночастиц серебра с распространенными противогрибковыми препаратами. По их словам, традиционные препараты либо не очень эффективно работают против обоих типов грибков, либо очень эффективно убивают полезные типы вместе с патогенными.
Поскольку болезни, возбуждаемые грибками, распространены не только у человека, но и у животных и растений, результаты могут применяться для лечения грибковых заболеваний как в медицине, так и в ветеринарии и сельском хозяйстве, отмечают ученые. Сейчас исследовательская группа занимается оптимизацией условий применения препаратов (дозировка, метод введения, нетоксичность и др.), затем планирует провести официальные испытания, сертификацию и коммерциализацию.
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