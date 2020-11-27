https://ria.ru/20201127/telo-1586554089.html
В Красноярске в подвале дома нашли замурованное в бетон тело человека
В Красноярске в подвале дома нашли замурованное в бетон тело человека
Сотрудники коммунальных служб во время работы на объекте нашли в подвале дома в Красноярске замурованное в бетоне тело человека, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:27
2020-11-27T09:27
2020-11-27T09:27
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб во время работы на объекте нашли в подвале дома в Красноярске замурованное в бетоне тело человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Дом на Щорса. Это еще 16 числа было", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас по данному факту работает следствие и оперативники.
https://ria.ru/20201123/telo-1585855525.html
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красноярск, происшествия