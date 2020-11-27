https://ria.ru/20201127/telo-1586554089.html

В Красноярске в подвале дома нашли замурованное в бетон тело человека

В Красноярске в подвале дома нашли замурованное в бетон тело человека

Сотрудники коммунальных служб во время работы на объекте нашли в подвале дома в Красноярске замурованное в бетоне тело человека, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:27

2020-11-27T09:27

2020-11-27T09:27

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб во время работы на объекте нашли в подвале дома в Красноярске замурованное в бетоне тело человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Дом на Щорса. Это еще 16 числа было", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас по данному факту работает следствие и оперативники.

https://ria.ru/20201123/telo-1585855525.html

красноярск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия