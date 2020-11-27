https://ria.ru/20201127/taksi-1586657310.html

Работающим с COVID-19 врачам выделят деньги на такси

Работающим с COVID-19 врачам выделят деньги на такси

Врачам, работающим с коронавирусными больными, будет выделен виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси, сообщил... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:22

2020-11-27T17:22

2020-11-27T17:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий чернышенко

коронавирусы

максут шадаев

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569005572_0:148:2826:1738_1400x0_80_0_0_6f7bc3ea4fb625dd35f990e37366cb58.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Врачам, работающим с коронавирусными больными, будет выделен виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Каждому врачу в отдельных регионах может быть выделен виртуальный лимит средств в приложениях вызова такси по его номеру. Деньги эти можно потратить только на оплату такси и только по служебной необходимости. Мы сейчас ведем расчеты, от субъекта к субъекту, порядка 5-10 тысяч рублей, в зависимости от расстояния, в месяц происходят затраты на врача. То есть врач сам распоряжается этим лимитом в течение месяца", - сказал Чернышенко на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.Чернышенко отметил, что сейчас правительство анализирует заявки со стороны регионов, чтобы оценить потребность в бесплатном такси. "Например, в 16 регионах сказали, что у них такой проблемы вообще нет, 26 регионов еще не ответили, а в 43 субъектах обозначали потребность в такси - там порядка 7 тысяч врачей, которым надо в среднем в день осуществлять 10-15 поездок", - добавил он.Ранее в пятницу вице-премьер сообщил, что в первую очередь бесплатные поездки на такси для врачей будут организованы в регионах с наиболее сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Поручение обеспечить оказание данной меры поддержки в регионах дано министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vyplaty-1586155591.html

https://ria.ru/20201118/vyplaty-1585202993.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, коронавирусы, максут шадаев, здоровье - общество, общество