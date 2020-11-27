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Работающим с COVID-19 врачам выделят деньги на такси
Работающим с COVID-19 врачам выделят деньги на такси
Врачам, работающим с коронавирусными больными, будет выделен виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси, сообщил... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:22
2020-11-27T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий чернышенко
коронавирусы
максут шадаев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Врачам, работающим с коронавирусными больными, будет выделен виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Каждому врачу в отдельных регионах может быть выделен виртуальный лимит средств в приложениях вызова такси по его номеру. Деньги эти можно потратить только на оплату такси и только по служебной необходимости. Мы сейчас ведем расчеты, от субъекта к субъекту, порядка 5-10 тысяч рублей, в зависимости от расстояния, в месяц происходят затраты на врача. То есть врач сам распоряжается этим лимитом в течение месяца", - сказал Чернышенко на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.Чернышенко отметил, что сейчас правительство анализирует заявки со стороны регионов, чтобы оценить потребность в бесплатном такси. "Например, в 16 регионах сказали, что у них такой проблемы вообще нет, 26 регионов еще не ответили, а в 43 субъектах обозначали потребность в такси - там порядка 7 тысяч врачей, которым надо в среднем в день осуществлять 10-15 поездок", - добавил он.Ранее в пятницу вице-премьер сообщил, что в первую очередь бесплатные поездки на такси для врачей будут организованы в регионах с наиболее сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Поручение обеспечить оказание данной меры поддержки в регионах дано министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, коронавирусы, максут шадаев, здоровье - общество, общество

Работающим с COVID-19 врачам выделят деньги на такси

17:22 27.11.2020 (обновлено: 17:23 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Врачам, работающим с коронавирусными больными, будет выделен виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Каждому врачу в отдельных регионах может быть выделен виртуальный лимит средств в приложениях вызова такси по его номеру. Деньги эти можно потратить только на оплату такси и только по служебной необходимости. Мы сейчас ведем расчеты, от субъекта к субъекту, порядка 5-10 тысяч рублей, в зависимости от расстояния, в месяц происходят затраты на врача. То есть врач сам распоряжается этим лимитом в течение месяца", - сказал Чернышенко на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Чернышенко отметил, что сейчас правительство анализирует заявки со стороны регионов, чтобы оценить потребность в бесплатном такси. "Например, в 16 регионах сказали, что у них такой проблемы вообще нет, 26 регионов еще не ответили, а в 43 субъектах обозначали потребность в такси - там порядка 7 тысяч врачей, которым надо в среднем в день осуществлять 10-15 поездок", - добавил он.
Ранее в пятницу вице-премьер сообщил, что в первую очередь бесплатные поездки на такси для врачей будут организованы в регионах с наиболее сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Поручение обеспечить оказание данной меры поддержки в регионах дано министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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