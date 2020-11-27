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В Таиланде подвели итоги приема первых туристов после начала пандемии
В Таиланде подвели итоги приема первых туристов после начала пандемии
Согласно статистике, опубликованной министерством туризма и спорта, в октябре Таиланд принял более одной тысячи иностранных гостей , сообщает Travel off Path. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:05
2020-11-27T17:05
2020-11-27T17:05
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Согласно статистике, опубликованной министерством туризма и спорта, в октябре Таиланд принял более одной тысячи иностранных гостей , сообщает Travel off Path. Это совсем не много по сравнению с более чем тремя миллионами путешественников, которые обычно приезжают в это время. Но в сентябре не было зарегистрировано вообще ни одного иностранца, прилетевшего в страну.В прошлом месяце 331 турист въехал в страну по новому типу визы, который позволяет ее обладателям провести в государстве от 90 до 270 дней. На прошлой неделе Управление по туризму Таиланда (TAT) сообщило, что число гостей, получивших такие документы, выросло более, чем в два раза и составило 681 человек.Из них 263 завершили свой обязательный карантинный период, а 134 все еще находятся в изоляции. Ожидается, что к концу ноября прибудут еще 284 человека.
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визы, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, таиланд, отдых
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Согласно статистике, опубликованной министерством туризма и спорта, в октябре Таиланд принял более одной тысячи иностранных гостей , сообщает
Travel off Path.
Это совсем не много по сравнению с более чем тремя миллионами путешественников, которые обычно приезжают в это время. Но в сентябре не было зарегистрировано вообще ни одного иностранца, прилетевшего в страну.
В прошлом месяце 331 турист въехал в страну по новому типу визы, который позволяет ее обладателям провести в государстве от 90 до 270 дней.
На прошлой неделе Управление по туризму Таиланда (TAT) сообщило, что число гостей, получивших такие документы, выросло более, чем в два раза и составило 681 человек.
Из них 263 завершили свой обязательный карантинный период, а 134 все еще находятся в изоляции. Ожидается, что к концу ноября прибудут еще 284 человека.